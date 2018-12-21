難忘音樂夢 藤岡靛4月來台開唱

藤岡靛明年4月來台開唱。雅慕斯娛樂提供

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時報周刊

藤岡靛在亞洲多元化發展超過十年，「音樂」一直都是其動力來源，2019年不但要推出全新專輯「History In The Making」，同時決定要在明年4月27日於台北「三創CLAPPER STUDIO 」開唱，門票預定於1月13日（日）中午12點全面啟售。

出生日本的藤岡靛，以2006年主演第一部電影《八月的故事》為契機，不僅將演藝事業重心轉至台灣，更接連演出多部台灣偶像劇，如《極道學園》、《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》，精湛演技與帥氣臉龐在台灣打開相當的知名度。 除了連續劇的表現，在台灣電影也有精彩演出，如《賽德克巴萊》、《樂之路》、《痞子英雄首部曲：全面開戰》等作品。

2015年與北川景子合作日劇《偵探中的偵探》，這不僅是藤岡靛在日本的首部連續劇，更打下他在日本演藝圈的重要根基，之後透過《阿淺》與《拜託請愛我》等戲劇作品，讓藤岡靛的演藝事業更上一層樓。

近年來藤岡靛也橫跨日本大小銀幕，如電影《飛上天空的輪胎》、《來自大海的男人》、《坂道上的阿波羅》、《基度山恩仇記-華麗的復仇-》等，都讓觀眾看見擁有精湛演技的他，以及2019年的最新力作《悲慘世界》也令粉絲期待萬分。

除了戲劇領域，對音樂總是擁有高度敏銳度的藤岡靛，也再次展現在音樂市場上的野心，預定明年初推出全新專輯《History In The Making》，收錄包括動畫《勇利!!! on ICE》的主題曲〈History Maker〉，以及其演出電視劇之主題曲如〈Permanent Vacation〉、〈Let it snow!〉、〈Echo〉等，可說是濃縮藤岡靛近年來的音樂精華，而首次亞洲巡迴《Dean Fujioka 1st Asia Tour 2019 ”Born To Make History”》中，也將要帶來與過去不同面貌的「藤岡靛」。

(時報周刊)

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