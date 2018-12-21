永信失智爺奶編織 作品充滿溫度

永信失智爺奶參與生活美學，作品在清水區巴布拉咖啡館展出。（陳淑娥翻攝）

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永信失智爺奶作品充滿溫度。（陳淑娥翻攝）
永信失智爺奶作品充滿溫度。（陳淑娥翻攝）

永信失智爺奶一年來參與生活美學，完成線飾框織、纏繞色板、網編燈飾、貓球彩柱等作品，即日起在台中市清水區巴布拉咖啡館展出，30餘件充滿溫度的作品，歡迎民眾一同前往欣賞，共同探究長者們的內心世界。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，失智家庭常面對困擾的是難以與長輩溝通，不管是語言或非語言的，都無法與失智長輩有好的溝通，長輩活在自己的世界中。加上因失智發生的精神行為症狀（幻覺、妄想、睡眠障礙、攻擊行為）讓照顧工作更繁重。

永信社會福利基金會主任葉建鑫指出，當摯愛的長者託給家屋後，家屬亦須承擔外界不諒解的眼光，不孝的罪名如影隨形，心裡的苦要如何說出口？辦展最重要的是，從「長者的美學創作展」及「家屬的書信展」重建親子關係，紀錄家人對長輩的感念與回憶。

「藝‧耆成家」失智爺奶創作暨書信展，由永信心佳家屋、小規模多機能、日間照顧的失智長者一起參與，經過一年來參與生活美學，完成以線飾框織、纏繞色板、網編燈飾、貓球彩柱、編織綠藝、暖暖圍巾等30餘件作品為展覽主軸，即日起至明年1月20日止，在清水區巴布拉咖啡館展出。

(中時 )

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