微醺迎接2019～來飯店跨年「酒精類飲品」喝飽喝滿！

「MJ Kitchen自助餐廳」環境典雅舒適，提供旅人舒適用餐體驗。（圖片提供／台北國泰萬怡酒店）

友善列印
中時
「Drift Bar」配備205坪寬敞露台，好友歡聚迎接2019到來。（圖片提供／台北國泰萬怡酒店）
Drift Bar「跨年歡暢夜飲」活動，每人2019元＋10％酒精無限暢飲。（圖片提供／台北國泰萬怡酒店）

還在煩惱今年聖誕、跨年何處去？12月新開幕的「台北國泰萬怡酒店」是個好選擇，美酒與佳餚一次滿足。

酒店1樓「MJ Kitchen自助餐廳」空間典雅舒適，融合東西方設計元素，簡約風格搭配大片落地窗景，帶給旅客絕佳用餐體驗。現場料理餐檯提供各式美饌，首先來到現烤料理區品嘗現烤美國牛小排、羊肩排、香魚等佳餚；為滿足喜愛健康飲食饕客，特色野菜區供應時令鮮蔬，可依個人喜好淋上特製醬汁;熱食區更供應孜然辣汁燜牛腩、蘋果烤豬嫩里肌、墨西哥辣味雞腿及肉汁羊腩等餐點。

好康再加碼，MJ Kitchen自助餐廳祭出12月24日「聖誕夜用餐不加價」，自助午餐價每位1080元+10%，晚餐每位1280元+10%，現烤美國牛小排、羊肩排、應景火雞吃到飽。「跨年、元旦」餐飲優惠同步開跑，12月31日至2019年1月1日，消費者至店內用餐，午餐每位價格1380元+10%，晚餐1580元+10%。

夜幕低垂，三五好友來到14樓的「Drift Bar」倒數迎接新年到來，戶外205坪大型露臺空間寬廣，12月31日晚間10時至凌晨1時，現場「跨年歡暢夜飲」活動開跑，賓客可盡情享用紅酒、白酒、啤酒、氣泡酒無限暢飲，每位僅2019元+10%，微醺迎接2019。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

台灣30大經典小鎮評比 台南後壁… 全台最美飯店獲表揚！亞洲最大Vi…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。