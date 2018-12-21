微醺迎接2019～來飯店跨年「酒精類飲品」喝飽喝滿！

2018年12月21日 20:26 中時 徐力剛

「Drift Bar」配備205坪寬敞露台，好友歡聚迎接2019到來。（圖片提供／台北國泰萬怡酒店）

Drift Bar「跨年歡暢夜飲」活動，每人2019元＋10％酒精無限暢飲。（圖片提供／台北國泰萬怡酒店）

還在煩惱今年聖誕、跨年何處去？12月新開幕的「台北國泰萬怡酒店」是個好選擇，美酒與佳餚一次滿足。

酒店1樓「MJ Kitchen自助餐廳」空間典雅舒適，融合東西方設計元素，簡約風格搭配大片落地窗景，帶給旅客絕佳用餐體驗。現場料理餐檯提供各式美饌，首先來到現烤料理區品嘗現烤美國牛小排、羊肩排、香魚等佳餚；為滿足喜愛健康飲食饕客，特色野菜區供應時令鮮蔬，可依個人喜好淋上特製醬汁;熱食區更供應孜然辣汁燜牛腩、蘋果烤豬嫩里肌、墨西哥辣味雞腿及肉汁羊腩等餐點。

好康再加碼，MJ Kitchen自助餐廳祭出12月24日「聖誕夜用餐不加價」，自助午餐價每位1080元+10%，晚餐每位1280元+10%，現烤美國牛小排、羊肩排、應景火雞吃到飽。「跨年、元旦」餐飲優惠同步開跑，12月31日至2019年1月1日，消費者至店內用餐，午餐每位價格1380元+10%，晚餐1580元+10%。

夜幕低垂，三五好友來到14樓的「Drift Bar」倒數迎接新年到來，戶外205坪大型露臺空間寬廣，12月31日晚間10時至凌晨1時，現場「跨年歡暢夜飲」活動開跑，賓客可盡情享用紅酒、白酒、啤酒、氣泡酒無限暢飲，每位僅2019元+10%，微醺迎接2019。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )