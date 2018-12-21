花蓮醫院新院長楊南屏上任 首先解決醫師缺口

2018年12月21日 19:37 中時 張祈

新任院長南屏說，上任要務就是更新院內軟硬體，提升民眾信心。（張祈攝）

花蓮醫院創院110年，是在地老字號醫院，醫院建築已陸續在進行抗震補強工程，預計明年完工。（張祈攝）

衛福部花蓮醫院今舉行新任院長歡迎茶會，前院長黃瑞明調任台南胸腔病院，新任院長由衛福部基隆醫院副院長楊南屏接任，楊南屏說，是來把事情做好的人，首先解決醫師缺口，預計招募內科、復健、家醫等5名醫師。

花蓮醫院創院110年，是在地老字號醫院，全院醫護人員342人，楊南屏說，上任要務就是更新院內軟硬體，提升民眾信心，醫院建築已陸續在進行抗震補強工程，預計明年完工，軟體部分則需要補足醫師缺口，他說，自己一家都是醫護人員，所以除了重視醫師權益外，更重視醫護人員，歡迎院內員工有意見的不同的時候，都可以「大聲溝通」，或直接來找他聊聊。

醫師人力缺口部分，楊南屏說，今年適逢公費生服務期滿，陸續離開5名公費醫師，未來會透過部裡引薦，或與醫學中心合作，吸引年輕醫師進駐，包括腸胃內科、腎臟科、胸腔科、家醫科等醫師約5名，且配合長照深耕，家醫科、復健科人力需求更高。

他也談言，台灣醫療環境一直有醫療科別不均、地域性分配不足的情況，自己就是公費生出身，深知公費生對偏鄉離島的貢獻非常大，很多年輕醫師擔心來到偏鄉就回不去都市、技術就會跟不上，大多傾向留在都會，如何增加醫師來到偏鄉的誘因，甚至擴大到國家政策制度，讓年輕醫師先到偏鄉歷練，再回到都市進修，都是未來可能的方向。

今年50歲的楊南屏，畢業於國立陽明大學醫學院醫學系，陸續取得國立陽明大學公共衛生碩士及博士學位，專長為一般骨科、急診外科、醫療品質、醫院管理、臨床流行病學及社區健康營造，醫院管理經驗豐富。

(中時 )