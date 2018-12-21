全國小番茄競賽 溫室栽培玉女小番茄奪魁

台南區農改場21日舉辦2018優質安全小果番茄競賽競賽，由嘉義縣的吳明鴻（右二）脫穎而出，獲得當年度健康優質小果番茄冠軍。（李其樺攝）

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獲選冠軍的小果番茄品種為玉女小番茄，青農吳明鴻透過乾式管理和肥料控制，以最少的水分營造小番茄最大的甜度，相比一般露天栽種番茄，不僅果皮不會沾牙，而且口感香醇回甘。（李其樺攝）

台南區農改場21日舉辦2018優質安全小果番茄競賽競賽，來自全國各地共118組產銷班競賽，最後由嘉義縣的吳明鴻脫穎而出，獲得當年度健康優質小果番茄冠軍。

農委會農糧署長胡忠一表示，農糧署連續8年舉辦小果番茄競賽，今年小果番茄收成狀況良好，全國小番茄露天栽種面積約800甲，溫室設施面積700甲。這次共有118組來自嘉義縣、雲林縣、台南市、彰化縣及苗栗縣等地區農友參賽。

台南區農改場場長鄭榮瑞指出，參賽小果番茄需先通過農藥殘留檢測，然後經由評鑑委員，嚴謹地評鑑每個果品的果重、外觀及色澤等外在美，且仔細品嚐及檢測每個小果番茄的甜度、口感及風味等之內在美，依照上述標準給予評分。

最後由來自嘉義縣民雄鄉的吳明鴻獲得小果番茄冠軍，當天現場網路拍賣獲得1萬元。吳明鴻表示，從事栽種小果番茄已滿8年，這次獲選冠軍的品種是玉女小番茄，他特地向民雄產銷班學習技術，透過乾式管理和肥料控制，以最少的水分營造小番茄最大的甜度，相比一般露天栽種番茄，不僅果皮不會沾牙，而且口感香醇回甘。

吳明鴻表示，他種植的溫室小番茄8月栽種，10月底至11月份採收，有的甚至可以到明年春節持續採收；目前小番茄市價1台斤200元，品質較佳者可賣到400元甚至500元以上。

(中時 )

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