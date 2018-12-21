全台最美飯店獲表揚！亞洲最大Villa群、從飯店搭熱氣球都在這

2018年12月21日 19:56 中時 何書青

花東縱管處處長林維玲（右）頒發獎座給日暉國際渡假村，表揚該飯店提升台東觀光熱度，日暉集團董事長鄭越才（左）於今日領獎。（日暉國際渡假村提供）

日暉打造全台首創的「五星露營車體驗營」，引進Airstream全系列車款讓房客入住。（日暉國際渡假村提供）

今年開幕邁入10週年的台東池上日暉國際渡假村，日前由易遊網舉辦「台灣最美飯店」票選活動中，打敗北中南各大飯店，拿下全台最美之冠，為感謝日暉集團在地深耕十餘年，並打造5星級飯店提升台東的觀光旅遊品質，今（21日）花東縱管處處長林維玲，特頒發獎座給台東池上日暉國際渡假村以茲表揚，而日暉集團董事長鄭越才也表示，未來將持續努力，將台東池上行銷到世界各地，打造成享譽國際的觀光美地。

觀光局自今年11月起推出「宜花東暖冬遊觀光補助」, 住宿加交通每人最多可補助2500元，日暉更跟進加碼推出最高回饋4000元的10周年優惠方案，且兩項優惠可併用，引起熱烈迴響；縱管處也同時在11月1日起推出「縱谷玉里-池上觀光好行」巴士，規劃「假文青輕旅行」及「時尚名模溫泉之旅」等行程，讓可玩的活動更豐富，民眾來此不用開車也能玩得盡興。日暉表示，在3重利多下，飯店業績成長近4成，也盼未來有更多機會與政府一起攜手拼觀光。

而日暉國際渡假村究竟有什麼吸引人的獨特之處？地處自然生態豐富純淨的花東縱谷中心點，擁得天獨厚的自然景觀，與伯朗大道與大坡池風景區等人氣景點相鄰，最特別的是打造了亞太區最大的頂級渡假VILLA群，每日迎來千人池上渡假觀光人潮。

渡假村規劃不同的風格VILLA、戶外風呂、SPA溫泉泳池，分別有維多利亞、南洋休閒、傳統地中海、經典西班牙及泰國皇室風情等多種的異國氛圍；此外，中庭還規劃獨有的戶外婚姻廣場，彩色噴泉與藍天綠地搭配歐式教堂，打造出讓人彷彿置身歐洲的浪漫風情。

渡假村舉辦過的活動也令人印象深刻，包含在2016年舉辦世界最長新娘頭紗婚禮，成功創下金氏世界記錄，婚紗綿延整個池上金色稻田，美不勝收；正當民眾瘋搶鹿野高台的「熱氣球季」體驗門票時，日暉又再開創舉，推出全台唯一的「天外奇蹟-獨家熱氣球之旅」，主打入住5星級飯店的VILLA，早晨不用排隊、也不用等待人擠人，走出房門就能直接從飯店起飛，讓旅人乘著色彩繽紛的熱氣球飛越池上上空，享受翱翔天際、 飽覽池上花海及縱谷美景的飛行旅程。

近年，眼見露營熱潮，日暉打造全台首創的「五星露營車體驗營」，引進Airstream全系列車款讓房客入住，讓房客能體驗移動小豪宅的美式經典魅力，也能大啖戶外BBQ餐飲饗宴，更結合5星級飯店的軟硬體服務，包含中庭主題泳池、露天風呂神仙湯、生態公園、森林步道等，開創高端露營假期。

(中時 )