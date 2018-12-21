反駁日本稱我方漁民入侵釣魚台 民團籲政府捍衛釣魚台主權

2018年12月21日 19:54 中時 季節

據日本讀賣新聞19日報導，日本外務省宣稱台灣漁船「入侵」釣魚台12海浬爭議海域，今年次數較往年多達三倍之多，已透過外交管道向我方政府提出抗議。對此我國的「釣魚台教育協會」表示，釣魚台本就是我國領土，釣魚台海域更是蘇澳漁民的傳統漁場，本就不存在「入侵」問題。日方自1970年代侵占釣魚台，如今還提出抗議，根本是做賊喊捉賊！釣魚台教育協會呼籲我國政府積極表態，捍衛釣魚台主權！保障漁民漁權！

釣魚台教育協會表示，釣魚台本就屬於中華民國領土，歷史事實不容抹滅。早在《臺海使槎錄》、《重纂福建通志》等地方志中，就顯示釣魚台於清代時被納入海防巡邏點，屬於噶瑪蘭廳（今宜蘭縣）。日據時期，臺灣總督府也將釣魚台漁場劃歸台北州。二次世界大戰後，從開羅宣言到波茲坦宣言，也都明確指出「日本之主權必將限於九州、本州、四國、北海道及吾人所決定之其他小島之內」。

釣魚台教育協會稱，從各種角度來看，釣魚台從不存有主權爭議，也從來不屬於日本。唯美國在冷戰時期為在亞洲築起反共第一島鏈，於1971年6月17日與日本私相授受，將釣魚台的「行政權」連同琉球一起「歸還」給日本。日方至此侵占釣魚台、片面宣稱占有主權至今，明目張膽奪人土地之舉，實在惡劣可惡！

釣魚台教育協會還主張，釣魚台海域為南方澳漁民傳統漁場，請日方尊重漁民漁權。協會稱，釣魚台海域因有黑潮流過，形成豐饒漁場，早期台灣漁民順著潮流可輕易到達，釣魚台海域因而成為我國漁民傳統漁場。反觀琉球漁民因處逆向潮流，早期根本無法前去釣魚台海域。台灣漁民不僅將釣魚台視為海上指標，更登上釣魚台躲避颱風，甚至撿海鳥蛋、採海芙蓉貼補家用。釣魚台是南方澳老漁民共同享有的回憶。

釣魚台教育協會表示，自日本侵占釣魚台起，便驅趕我漁民靠近釣魚台，我國漁民從此再也無法登島，釣魚台從此成為南方澳老漁民心中的回憶。當經濟海域問題爆發時，日方更欺負我國漁民，嚴禁漁民赴釣魚台海域捕魚，此舉更斷絕漁民生路。直到2013年台日漁業談判順利談成，漁民方能回到釣魚台海域作業。

釣魚台教育協會說，此次日本片面宣稱我國漁民跨越釣魚台海域12海浬，今年多達310艘漁船。但實際上臨近釣魚台20海浬海域作業之我國漁船不到20艘，且漁民大多遵守台日漁業談判之協定，不輕易跨越爭議海域。唯赴釣魚台海域作業之漁船多為延繩釣，漁具常因黑潮海流漂往釣魚台，被潮水推進12海浬，日方卻將漁具跨越12海浬稱為台灣漁船「入侵」。我們不禁要質疑日方如何統計出這310艘漁船？又是怎樣的「入侵」？如此欺負我漁民，實在欺人太甚。

因此釣魚台教育協會呼籲我國政府應積極表態，捍衛中華民國擁有釣魚台主權之事實。駐日代表謝長廷曾希望國人不要出言刺激日本，被民眾怒稱「助日代表」，協會認為只有堅持主權原則，雙方在彼此尊重且平等對待下，方能建立起真正的台日友好關係。如今日方不僅侵占釣魚台，更阻擾台灣漁民赴釣魚台海域作業。所謂台日友好，根本是說一套做一套。

釣魚台教育協會也希望政府在漁民捕魚作業與漁權問題上，採取積極保護我國漁民的立場與態度，讓政府成為漁民的後盾，讓漁民在海上冒著風險辛苦作業時，免於日本的警告與威脅！

(中時 )