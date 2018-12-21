乳癌病友不孤單 奇美醫鼓勵病友強化抗癌能量

2018年12月21日 20:24 中時 曹婷婷

46歲游小姐5年前診斷乳癌第3期，經過手術切除乳房後，接受8次療及30次放射線治療，並接受1年標靶治療，因為腫瘤激素受體為陽性，也有接受抗賀爾蒙治療，目前服用賀爾蒙藥物已邁入第5年，這5年治療期間也有尋求中醫的協助，狀況穩定，生活也回復到正常的步調。

奇美醫學中心21日舉辦乳癌病友會活動，近100位乳癌病友及家屬踴躍出席，擔任活動召集人的一般及消化系外科主治醫師暨乳癌醫療團隊王文慶，鼓勵病人積極面對抗癌這件事，奇美醫學中心醫療副院長田宇峯也專程撥冗出席，勉勵病友面對疾病、了解疾病，不要害怕疾病。

活動安排2場專題演講，第一場由血液腫瘤科主任馮盈勳博士主講「乳癌治療新趨勢~從賀爾蒙聊起」，從病人關心的人體賀爾蒙問題聊起，了解抗賀爾蒙藥物如何治療乳癌。

馮主任說明，荷爾蒙就像一把鑰匙，細胞上的受體就像鑰匙孔，一旦吻合，就會打開門，從門裡放出癌細胞來侵蝕身體，目前新的藥物很多，重要的是醫師如何選擇適合個別病人的藥物？他特別提出，豆漿與山藥對乳癌病人並無禁忌，改變以往病人不敢食用的觀念。

第二場專題演講是由中醫部主治醫師王瑜婷主講中醫在抗癌過程如何進行輔助治療？抗癌過程能不能進補？當歸與人參真的不能吃嗎？王醫師表示，中醫會經由適當辨證論治，確認每位病人不同體質與病性開立處方，她也呼籲，病人在接受藥物治療期間不建議自行購藥服用，應諮詢合格的中醫師，避免花錢又傷身。

第三場病友交流時間，奇美醫學中心內各專科醫療人員包含西醫師、中醫師、營養師、復健師、腫瘤個管師等一起參與病友討論，病人表達治療期間的不適應，多位病友以過來人經驗分享，鼓舞目前尚在治療的病人，醫療專業人員聆聽病人的經驗並親切提供醫療可以緩解的方法。

王文慶表示，由於病人熱烈回響迴響，明年會再舉辦2場乳癌病友會，病友及家屬都可免費參加，鼓勵大家向癌症資源中心預約報名，報名專線06-2812811轉分機53971。

(中時 )