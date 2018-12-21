歐漢聲、林明禎男女主角國片首秀獻《瘋狂電視台瘋電影》

2018年12月21日 20:10 中時 李承陽

卓文萱在片中飆感情戲。（華納兄弟提供）

歐漢聲挑梁演出男一。（華納兄弟提供）

葉如芬、王偉忠聯手打造明年賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》，由劇場知名編導謝念祖執導，找來歐漢聲、林明禎、劉冠廷、卓文萱等人主演，電影改編自人氣同名舞台劇，為歐漢聲出道22年來，首度挑大樑演出電影男主角，也是林明禎國片女一初體驗。

電影以喜劇呈現電視節目興衰史，歐漢聲在接到劇本時非常喜歡，只是沒想到電影中最多掙扎與痛心的角色，謝念祖竟然會選擇讓他來演，「我本來就是個綜藝主持人，一開始我真的覺得自己最適合演冠廷的角色；相反的，如果讓冠廷演我的角色，感情戲的部分他一定也會比我更能掌握。」但他並不知道其實謝念祖選角色重感覺，原本接觸很多男演員，遇到他之後就沒再考慮過其他人。

林明禎雖然在開拍前已做足角色功課，卻還是難免緊張，為此謝念祖特別將角色設定，改為自馬來西亞來台圓夢的少女，她說：「導演真的很貼心，將這個角色調整為更貼近我的生命背景。」

卓文萱片中與歐漢聲、林明禎有著微妙的三角關係，對於能參與電影版的演出，卓表示這個角色有些年齡轉換的挑戰，不過很開心能和歐漢聲合作，原來二人是從小就認識，她說：「我國中參加歌唱比賽的時候，他是台下的評審，這是很奇妙的緣份，所以一直到現在我們兩個都有聊不完的話題。」電影明年2月1日在台上映。

(中時 )