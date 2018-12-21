2018首爾國際發明展 金大獲1金1銀1銅獎項

2018年12月21日 20:17 中時 李金生

金大的「抗菌園藝剪」作品，獲「2018韓國首爾國際發明展」銀獎。（金大提供）

國立金門大學研發團隊參加「2018韓國首爾國際發明展」，3件參賽作品獲得1金1銀1銅獎項，亮眼成績展現多年來努力成果。

「2018首爾國際發明展」於12月6日至9日在韓國舉行，共計33國、687件作品參展；台灣有35個單位、1百多件作品185人參加，是南韓以外的最大發明團體。金大研發長翁克偉教授、電子系李金譚教授與學生許宗賢、謝欣佑、周子翔等人組隊參賽。

以「全固態電致色變版」作品獲得金牌的電子系翁克偉教授，發明一種智慧型門窗，可以應用在家中的門窗玻璃或是汽車玻璃上，只需要一般鹼性電池電壓就可以有變色與退色的效果。這項作品更能抵擋太陽光中熱能含量最高的紅外線，進而降低室內溫度，達到節能功效。

翁克偉教授設計的另1件銀牌作品「抗菌園藝剪」，使用抗菌鍍膜在園藝剪的鋒刃部上，可於日照後產生可殺菌的自由基，進而有效防止植栽透過園藝剪傳染病菌，獲得評審青睞。

以「具商品辨識功能之購物推車」獲得銅獎的電子系李金譚教授表示，這種結合物聯網應用於辨識商品上的感應標籤，透過RFID TAG感應商品，系統能將商品名稱、價格、產地等傳送於使用者手機，而且能結算購買商品的總額。同時，這項系統結合購物推車自動煞車系統，當手離開推車時，煞車系統會自動煞車，避免推車滑走導致人員受傷，貼心設計贏得評審肯定。

翁克偉表示，透過參與國際發明展，金門大學研發團隊的作品可以在國際展覽中亮相，更有機會與代理商聯繫，進而獲得合作代理及徵求專利權讓渡等擴展商業的機會。

(中時 )