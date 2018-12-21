五角大廈已確定將太空軍編屬美國空軍之下

2018年12月21日 20:22 中時電子報 盧伯華

據《防務新聞》(Defence News)報導，美國國防部已經決定，川普總統提出美軍新建置的太空軍，在經歷過數個月的討論之後，將確定歸屬於美國空軍管轄之下。建置太空部隊的立法提案則預備在明年初提出，合併於2020財政年度預算案中提請國會審議。

當川普最早提出建立太空部隊想法時，首先引發討論的是在現有的5個軍種之外成立第6個太空軍，還是以目前變動最小的方式歸屬在空軍管轄之下。《防務新聞》指出，美國太空部隊已確定成為空軍部內的一支武裝部隊，向國會提出的相關法案將合併在新的財政年度預算中正式送交國會審議。

報導說，新建立的太空部隊聯合參謀長將由新任美國空軍副部長兼空軍太空部隊參謀長擔任。

雖然《防務新聞》所獲得的仍是提案的草稿，可能還會有變化，但一位了解草案研議狀況的政府官員表示，國防部在維持由空軍部管轄太空部隊的意見上非常一致。

一位未獲授權對外發言的國防部官員表示，這份草案文件在國防部與軍方高層間傳閱，主要是為了下個財政年度國防預算的編列作業。

報導認為，此一決定是空軍的一次重大勝利，它從一開始就反對從空軍當中劃出一塊獨立作業太空軍的做法。雖然空軍部長威爾遜(Heather Wilson)最後還是聲稱支持總統的太空部隊倡議，但把新部門保留在空軍部內將使現有空軍領首人可以繼續在太空部隊領域內表達意見。

不過，負責製訂太空部隊提案的國防部副部長沙納漢(Patrick Shanahan)的發言人拒絕證實上述的草案細節。

報導說，新的太空部隊保留了川普最中意的「太空部隊」(Space Force)用辭也能反映眾議院軍事委員會戰略部隊委員會主席羅傑斯( Mike Rogers)最初提出的太空軍提案。羅傑斯和其他眾議員一向主張建立一個空軍部隊，並讓這個部隊隸屬於空軍部，有些類似於海軍陸戰隊作為海軍部下屬的獨立部隊。眾議院審議2018國防政策法案時通過了此項建議，但未獲參議院支持。

川普最初的指示是希望建立與空軍部同等級的軍種，但經過國防部的分析後，仍傾向於採用較溫和的方式來創建太空部隊，以便讓空軍能對太空部隊建置初期保有一定程度的監督，也可以為將來獨立出一個太空軍做好先期準備。

報導指出，新的太空部隊將由現役空軍和太空部隊預備隊組成，空軍副部長將全權監督新部隊，但仍隸屬於空軍部長，此外提案中未說明太空部隊與新建的太空司令部、太空發展局之間的關係。

上週美國國防部副部長沙納漢向媒體透露，五角大廈已經完成了對太空部隊組織問題的研議，川普也聽取了有關該提案的簡報。

(中時電子報)