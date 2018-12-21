莫文蔚忙巡演惹老公抱怨 放話2020陪他一整年

莫文蔚今開放演唱會後台供媒體及歌迷參觀。（索尼音樂提供）

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莫文蔚今開放演唱會後台供媒體及歌迷參觀。（索尼音樂提供）
莫文蔚今開放演唱會後台供媒體及歌迷參觀。（索尼音樂提供）

莫文蔚明晚在台北小巨蛋開唱，台北站是她此套巡演最後一站，明年將繼續巡迴表演，莫文蔚說：「有很多地方都想去走一遍，想用音樂來感謝每一個地方的歌迷朋友。」長期忙於工作，她透露老公對此小有抱怨，「但他知道表演是我生命中很重要的部分，謝謝他的體諒」，莫文蔚也答應老公2020年會休息一整年，屆時會好好陪他，享受兩人世界。

她今率先邀媒體及歌迷參觀演唱會後台，包括她的專屬化妝間、服裝間、舞者服裝間等，以及她歷年演唱會的經典海報及服裝，加上這次巡演限定的道具跑車、中國大鼓，展出內容應有盡有，令現場歌迷歎為觀止。

莫文蔚這次巡演所帶的古箏就放在化妝間，她應媒體要求現場彈奏，笑說：「不能彈太多，要留給明天的演出！」適逢冬至，莫文蔚特地為現場媒體及歌迷朋友準備了熱呼呼的湯圓，希望大家在演唱會前夕可以搶先感受一下冬至溫暖的氛圍！值得一提的是，現場用來食用湯圓的湯匙全是用小麥製作，可完全分解，不會製造垃圾，使用完還可以讓大家帶回家作紀念，相當環保。

她此次來台開唱，吸引亞洲各地歌迷共襄盛舉，甚至還有莫文蔚日本籍的大學同學專程飛來台北支持演唱會，令莫文蔚直呼感動！據悉莫文蔚的母親也會來看演唱會，在冬至這個特別時刻能夠跟媽媽團圓，格外溫馨。

(中時 )

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