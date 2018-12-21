桃園土地公告現值明年微降 肯德基蟬聯地王

2018年12月21日 20:46 中時 蔡依珍

桃園市政府地政局21日公布明年土地公告現值，全市平均公告土地現值較去年下跌約1.02％，除桃園區因小檜溪重劃區開發完成微漲，其他11行政區均微跌，桃園區中正路、復興路口的肯德基，蟬聯13年桃園市「地王」，每坪約142.7萬元，住宅區則落在中壢區中央東路與復興路口的麥當勞。

地政局指出，桃園近年受國內整體經濟景氣走緩及房地合一稅制實施影響，不動產市場維持保守觀望，2017年9月2日至今年9月1日的2018年公告土地現值作業期間，全市買賣登記案件數約4萬件，與去年相當，隨著桃園新建案陸續完成、供給量大增，開價和實際成交價格都有下修趨勢。

經桃園市地價及標準地價評議委員會評定通過，各行政區公告土地現值平均調整幅度介於調降2.03％至調升0.44％間，其中桃園區是全市唯一上漲的行政區，主要受區內小檜溪重劃區開發完成所致，平均調幅為0.44％，其餘行政區以復興區降幅最高、達2.03％，其次為中壢區調降1.81％，調幅最小則是觀音區、僅調降0.35％。

根據公告現值，桃園區中正路與復興路交叉口的肯德基蟬聯桃園市地王，每坪約142.7萬元，這也是自2007年起蟬聯13年。地政局表示，明年土地公告現值調整資料，將於元旦正式公告，民眾可至「桃園地政資訊服務網」及「桃園住宅及不動產資訊桃寶網」查詢，各地政事務所也會公告供民眾閱覽。

(中時 )