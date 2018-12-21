SBL》誓贏前東家！伍茲：老婆叫我輸台銀別回家

2018年12月21日 20:46 中時電子報 黃及人 ／彰化報導 ／彰化報導

金酒後衛余純安替補攻下12分。(中華籃協提供)

帶著老婆首次幫他設計的全新髮型，儘管伍茲21日上午6點才到台灣，隨即在晚間出戰前東家台銀比賽上場，更摘19分、10籃板的雙十數據，幫助金酒84比76擊退台銀，伍茲說：「我老婆告訴我，假如沒贏台銀就別回家了！」

「由於接近耶誕節，一開始我跟老婆討論到底要不要回來，她直接回我說不，幸好她最後還是放行了，卻告誡我一定要贏前東家台銀，」伍茲說，「所以今天這1勝不是為我自己贏的，而是替我老婆贏球，畢竟她首次幫我設計髮型。」

頂著接近小平頭的金髮造型，伍茲從走進彰化體育館開始，就沒跟台銀前隊友有著任何互動，甚至選擇直接無視，報仇心態表露無遺，畢竟他先前被台銀換掉，直到本周因為金酒貝斯陷入大麻風暴，才會緊急叫回台灣支援新東家金酒。

「我想自己沒什麼話可跟前隊友說的，就算先前台銀對我很好，可惜我就是不適合他們，才會被他們開除，」伍茲表示，「在離開台灣這段時間，我仍然保持自主訓練，就在等待其他機會到來，就算金酒沒找我，我也有不少選項。」

上季也在台銀效力的余純安，21日替補貢獻12分，與伍茲堪稱「雙打老東家」，不過余純安賽後連忙否認，「沒有什麼棒打老東家的意思，我只是做好自己在場上的工作，每次聽到前隊友在場邊拚命叫我趕緊投，讓我有著不小壓力。」

金酒也在賽後特別找來貝斯出席記者會，且跟社會大眾公開道歉，「我必須要跟我的隊友、教練與球迷道歉，我這次做了很不好的示範，到現在仍然非常後悔，但我希望外界能夠再給我第2次機會，這個第2次機會對我來說很重要。」

(中時電子報)