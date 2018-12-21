桃唯一水中耶誕樹 搭地下光廊教淨化

2018年12月21日 20:47 中時 蔡依珍

水務局在朝陽水語教育園區打造全桃園唯一的水中耶誕樹，搭配周邊璀璨亮麗的藝術燈景和水中倒影，浪漫指數破表。（蔡依珍攝）

水務局在朝陽水語教育園區打造全桃園唯一的水中耶誕樹，搭配周邊璀璨亮麗的藝術燈景和水中倒影，浪漫指數破表。（蔡依珍攝）

水務局在有「桃園藍曬圖」美譽的朝陽水語教育園區，打造全桃園唯一的水中耶誕樹，搭配周邊璀璨亮麗的藝術燈景和水中倒影，浪漫指數破表，21日正式點燈，可親眼目睹水質淨化過程的地下神秘光廊，也在年底前每周五、六晚上限定開放，讓歡度耶誕也能環境教育。

「朝陽水語教育園區」近來成為桃園打卡聖地，水務局將冰冷的機房、以環境生態的元素進行公共藝術彩繪，截流站與機房外牆的牆面滿是可愛又繽紛的童趣圖案，被譽為「桃園藍曬圖」，園區內還利用淨化水源打造「生態水池區」、「生態溪流區」及「植栽湧泉區」，人氣飆升。

水務局因應耶誕佳節，特別在園區內生態水池，打造全桃園唯一的水中耶誕樹，以雷射燈串搭配周邊璀璨亮麗的藝術燈景，營造出夢幻的水色光影，即起到明年2月24日止，每天晚上6點準時點亮整個園區，不論是想遛小孩的家庭、想放閃的情侶們、或是純粹想過個難忘耶誕節的遊客，都能到朝陽水語教育園區感受佳節氣氛。

水務局長劉振宇指出，園區內隱藏在中央大草坪底下的礫間設施，每日可處理1萬噸生活汙水，汙染削減率達75％，桃園、八德和龜山的生活汙水符合放流水標準後才會排放進南崁溪，甫榮獲有「工程界奧斯卡獎」之稱的公共工程金質獎，園區內的「地下觀察廊道」，也配合耶誕點燈，在12月21日至31日止的每周五、六晚上6點到9點，開放民眾參觀，讓大家親眼目睹水質淨化處理過程。

(中時 )