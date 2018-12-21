桃24績優企業獲獎 將集結成冊當創業典範

2018年12月21日 21:54 中時 蔡依珍

第12屆桃園市績優企業卓越獎21日舉行頒獎典禮，24家得獎企業從200多家企業中脫穎而出，其中國瑞汽車和旭申國際科技公司曾獲4屆標竿企業，另頒發金耀獎肯定，市長鄭文燦強調會持續為企業解決五缺問題，並要求經發局把企業經驗撰寫成書分享給更多人。

鄭文燦說，桃園是台灣最大的產業聚落，約有1.1萬家工廠、5萬家公司登記，不僅有大型及中小型企業，也有高科技及傳統產業，每年的工業產值約3兆元，已連續12年冠全台，代表桃園在台灣的產業版圖上，佔據重要領先地位。

鄭文燦提到，台商回流或在地企業擴大規模近來引熱議，面臨缺地、缺工等問題，市府除將成立台商回流小組，也將與經濟部合作成立台商回流投資平台，協助解決問題。鄭文燦也建議中央降低工業用地價格，讓企業投資更順利，他也點名政府應有所因應，吸引高階製造業回流台灣，讓企業在全球化時代的挑戰獲得新一輪的發展。

經發局表揚「長青企業卓越獎」、「創新智慧卓越獎」、「環保循環卓越獎」、「服務品質卓越獎」、「青年創業卓越獎」等5獎項。從物聯網拓展到穿戴式服務的棋苓公司，連續2年榮獲青年創業卓越獎，開發的穿戴式手環，透過觀察睡眠、運動狀況，可讓健康食品、美容或寢具業者「對症下藥」，推薦課程療程，客製化設計今年獲服務品質獎，透過B2B、讓客戶更好的生意。

(中時 )