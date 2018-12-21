縣府與鄉民達成共識 嘉106鄉道芒果樹不砍了

2018年12月21日 21:54 中時 張亦惠

嘉106鄉道道路改善工程21日在豐收社區活動中心召開說明會，建設處長林永福向鄉親說明計畫概況，現場有百餘名村民與會。（張亦惠攝）

嘉106鄉道道路改善工程21日在豐收社區活動中心召開說明會，建設處長林永福向鄉親說明計畫概況，現場有百餘名村民與會，說明會最後作成決定，採用保留快慢分隔島的第2方案，路樹移植、排水系統改善及五叉路口動線等細節，1月中旬將再開說明會。

嘉106鄉道改善工程原先預計移除快慢分隔島，改置中央分隔島，移植原本的路樹，因未與當地居民溝通，消息一出引發鄉民不滿，發起「大學路護樹聯盟」保護老樹。

昨日建設處長林永福會同世曦顧問公司至豐收社區活動中心，林永福親自說明第1方案及採納鄉民意見的第2方案。林永福表示，公部門執行工程觀念要改，要更詳細溝通，應尊重由下而上的民意，才不會造成民眾的不便。

林永福說，第2方案採納村民建議，維持快慢分隔島，做路口改善，如加寬慢車道、管線下地、快車道強制禁止左右轉等。

會中村民踴躍發表意見，也有村民反應，希望1、2方案並行，既能保護老樹又能讓道路寬敞，對此林永福則強調，不同路型會產生更多交通問題，道路設計以路型一致為原則。

說明會最後達成共識，採取第2方案，針對分隔島島頭25公尺內需移植的芒果，及改善路段所有黑板樹的移植細項、五叉路口詳細規畫方案與排水改善方案，將在明年1月中旬再召開第2次說明會。

(中時 )