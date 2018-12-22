今稱九二共識遭汙名化 但柯P昔日就是汙名化凶手

2018年12月22日 07:16 中時 季節

台北市長柯文哲20日說「兩岸一家親」已經被標籤化，要提新名詞，21日他進一步補充，稱不管是九二共識或是兩岸一家親，台灣都已經被汙名化，不管用哪一個名詞，都很難用，所以應該要設法想出新的名詞，讓雙方都能接受。問題是要說九二共識為何會被汙名化，那柯文哲自己昔日就是兇手之一。

2011年12月13日讀報播出採訪柯文哲的內容，當時柯文哲明確的說：「甚麼叫九二共識？那就是下跪投降，講完了就這樣子而已啊」，2014年12月23日柯文哲繼續開砲，表示「九二共識」是1992年的，今年是2014年，為什麼要拿22年前的共識作為今天討論的基礎？他還說，兩岸應在現行狀況尋求新的共識，22年過去了，還用一個22年前的共識，且是沒有共識的共識，即「我們之間沒有共識，叫作『九二共識』」。柯文哲也說，他不知道「九二共識」的實質內容，就算知道，也懷疑一個22年前的東西是否能做為今天兩岸交流的基礎？他質疑如今仍死守九二共識，到底意義多大？

但是到了2015年8月3日柯文哲卻說：「大陸方面提出九二共識，是兩岸和平發展的基礎，我對這個立場是表示了解跟尊重。」「只要有利於兩岸之間和平發展，我都不會拒絕。」

為什麼會這樣大轉彎？因為柯文哲2014年底就任台北市長了，為了能夠順利出席2015年8月17日到19日在上海舉辦的台北上海雙城論壇，他必須對大陸表態，才能夠避免跟不承認九二共識的民進黨政府一樣，被大陸列為拒絕往來戶。最終他順利出席雙城論壇，2015年8月18日他更在論壇上說「我一向秉持兩岸一家親的精神」

從個人政治利益的角度看，當然可以理解柯文哲在2011年時還不知道自己將會當選台北市長，需要面對兩岸城市交流；也可以體會2014年剛在民進黨禮讓下當選台北市長的柯文哲，還不知道自己下次選舉時不會再被民進黨禮讓了，因此言談照樣比較偏向綠營。

但是從國家利益的角度看，這樣的轉彎是非常嚴重的，如果九二共識真的是「下跪投降」這麼糟糕的東西，那麼柯文哲怎麼可以為了城市的交流、為了兩岸的和平發展，就不惜對此表示尊重呢？難道為了為了城市的交流、為了兩岸的和平發展，甚至為了個人的政治前途，就可以不惜下跪投降嗎？那如果九二共識並不是「下跪投降」，所以可以尊重不必拒絕，那柯文哲難道不應該為了當初的胡言亂語表示歉意嗎？

不僅對於九二共是在台灣被汙名化難辭其咎，對於兩岸一家親被汙名化，柯文哲也脫不了關係。今年初因為希望民進黨能夠再度禮讓，柯文哲一度發表種種討好民進黨的言論，2018年5月8日他接受媒體訪問，9日播出，訪談中柯文哲不但表示蔡英文若出來競選連任的話，一定支持，對於「兩岸一家親」之說，他更表示「有時候說話快了一點，大家聽了不爽，這也只能跟大家講說抱歉」10日被媒體追問為何要對不爽的人道歉，柯文哲說「這是情感的慰藉」。

但如果「兩岸一家親」既不是下跪投降，又有利於兩岸之間和平發展，福國利民的話，為什麼柯文哲要為這樣的說法，向那些聽了不爽的民眾道歉呢？在絕大多數人的認知和習慣中，為了過往的發言道歉，通常表示說錯話了。所以柯文哲這樣的道歉，不就給人一種「兩岸一家親」是不該說的話的印象了嗎？所以儘管表面上柯文哲自己當然沒有直接汙名化「兩岸一家親」一說，但他這樣的道歉，卻助長了「兩岸一家親」在台灣部分民眾心中的汙名化，討厭此說的民眾可以振振有詞的表示，連當初喊出「兩岸一家親」的柯文哲市長，都為此道歉了，證明「兩岸一家親」是個不該講出的詞彙。

在2018年12月21日的訪談中柯文哲說每一方都有各自的堅持，在大家都堅持的狀態下，如何去妥協出一個方案，這種共存共容也許才是比較新的思想。但妥協不等於要徹底否認、背棄自己過往的立場，一下子痛罵九二共識，一下子尊重理解。兩岸分治後，中共認為中華民國已經不存在了，世界上只有中華人民共和國這個唯一中國，但國民黨在跟共產黨達成九二共識時，既沒有承認中華人民共和國是唯一的中國，也沒有宣稱為中華民國已經不存在了，雙方在承認一個中國的共識之下，妥協出各自表述何謂一個中國的做法。

所以真正有原則的人或政黨，不會因為談判需要就背叛自己的核心堅持和思想，柯市長這樣的大轉彎，講好聽是沒有彈性，但講難聽點是否太不認真或太政客了呢？如果說因為本來不了解九二共識，道聽塗說人云亦云，就跟著說九二共識是下跪投降，後來發現不對因而表達理解尊重，這代表他太不認真，對一個議題沒有了解就胡亂發言。那如果本來就不覺得九二共識是下跪投降，但為了當時的政治利益需求，跟著這樣說，日後有了不同的政治利益需求，又馬上改口，這不就是典型的政客詐騙作為嗎？抑或他至今仍覺得九二共識是下跪投降，但為了個人的政治利益不惜轉變態度，那更不可取。

每個人都有自己的意識形態，意識形態和貫徹的方法隨著時空脈絡環境的轉變，可能會有所變化，但如果沒有重大的時空脈絡環境變化下，政治人物意識形態卻有重大轉變時，只怕應該給人民一個交待。2015年兩岸需要和平發展和城市交流，但難道2011年時就不需要嗎？為什麼國民黨用九二共識就是下跪投降，柯文哲尊重理解九二共識，就是促進兩岸和平發展、城市交流呢？彈性，不應該是浮動標準，更不應該是以人廢言，也不該嚴以待人寬以律己，應有一致的標準。

(中時 )