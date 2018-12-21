桃高舞蹈班校園舞蹈快閃慶耶誕引騷動

桃高舞蹈班校園舞蹈快閃慶耶誕。(校方提供)

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桃高舞蹈班校園舞蹈快閃慶耶誕。(校方提供)
桃高舞蹈班校園舞蹈快閃慶耶誕。(校方提供)

桃園高中高二舞蹈班21日趁午休時間，在校園舞蹈快閃，利用學校的裝置藝術、各種空間及不同樂器的融入，展現生活就是藝術、就是舞台的概念，短短10分鐘吸引大批師生觀賞，高樓層的同學擔心錯過，甚至直接圍繞在教室窗戶旁，欣賞美的饗宴，活動最後響起聖誕節的應景音樂，舞者們帶領現場師生一起舞動身體，打破表演者與觀眾的界限，形成一幅幅動人畫面。

適逢聖誕佳節，桃高舞蹈班同學知道平日深受學校的照顧與栽培，帶著感恩的心，希望貢獻所長，藉由即興與創作課程，將108課綱精神落實在舞蹈快閃活動中，舞者們不僅有專業的舞蹈技能，更把情意與態度表現在編舞及表演之中。師生們既可以欣賞舞者們動人的舞藝，也可以零距離的接近舞者，更有機會與專業的舞者們共舞。

參加活動的熊玉芳老師說，舞蹈班是桃高的特色，本來一直隱藏在舞蹈館的學生，把一身舞藝帶進校園，現場的師生都感染了動感的氣氛，「真的覺得好感動！」從二樓觀賞的張禮安老師說，表演過程對學生的感染力很強大，希望明年再見。參與的學生也讚嘆不已，直說以前舞蹈班都是在展演廳表演，沒想到她們就在身邊跳了起來，當下感到非常驚喜，覺得自己實在太幸運了，「原來藝術可以這麼生活！」，更讚大家一起共舞很有過節的氣氛。

桃園高中校長游文聰大讚是一門最美、最生活的潛在課程，感謝舞蹈班願意帶頭進行跨領域課程結合，把舞蹈、音樂與生命教育融入表演活動，將精緻藝術融合校園生活。

快閃活動結束，還有許多同學依依不捨，覺得活動時間太短了，也有人覺得沒有被邀請到共舞很遺憾。不過，舞蹈班同學也預告，期待明年再見。

(中時 )

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