縣府攜手店家推行動支付 3月28前消費還能抽gogoro

2018年12月21日 21:01 中時 張亦惠

嘉義縣政府21日舉辦「運用虛擬科技暨行動支付行銷活動推廣」記者會，協助商家導入行動支付，首波有25名業者參加，希望透過示範店家，逐步翻轉業者及消費者的使用習慣，並祭出明年3月28前使用行動支付到嘉縣店家消費，就可參加抽獎，將gogoro電動機車騎回家。

現在小額支付工具相當多元，但不同行動支付工具，就必須用不同的機台消費，造成感應機、信用卡機佔滿檯面的現象，不但相當不便，且容易錯亂，使業者對此卻步。

為解決支付工具多元卻未整合，造成業者不便的問題，嘉義縣政府以海線創新低碳休憩服務示範整合發展計畫，免費提供業者整合型刷卡機，結合電子票證、行動支付、電子支付、信用卡支付等，一機多用，也會在主要景點設置低碳運具裝置，讓民眾實際體驗簡單、便利消費，還可透過優惠活動，協助店家行銷宣傳。

嘉義縣副縣長李明岳表示，目前已在嘉義縣內舉辦2場說明會，店家反應與詢問熱烈，首波有25家業者導入行動支付，

成為示範店家，未來也會接續輔導並鼓勵在地店家採用行動支付的消費模式。

成功導入行動支付的夜市攤販業者指出，攤商只需要裝設一台多元支付卡機，即可搞定所有消費行為，不必找零，可減少食物汙染，對雙方而言，是一種輕鬆、便利、衛生的消費保障。

李明岳強調，行動支付已是勢不可擋的市場趨勢，嘉義縣於2018年台灣燈會預先推動無現金市集，未來也規畫讓公部門提供行動支付繳費服務。

(中時 )