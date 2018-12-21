41歲中風右半身全癱 堅持做這件事復原到為家人做晚餐

2018年12月21日 21:06 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

41歲中風，昏迷7天，右半身全癱，口齒不清，奮力復健5年，現在有辦法單手切蔥煎魚為家人做一桌菜。「最喜歡看到他們把飯菜吃光光！」

那一天，下午4點多，周玲秋準備去接幼稚園大班的小兒子下課，突然感覺右手右腳沒有力氣，護兒心切，她還是逞強出門騎機車載孩子回家。

進家門，周玲秋打手機給先生：「我真的很不舒服，要叫救護車。」

先生急喊：「撐著！不可以睡著，我請堂哥馬上送你去醫院。」

一進淡水馬偕躺上急診床，周玲秋旋即昏迷失去意識，住進加護病房，性命垂危。

（周玲秋中風至今5年多，雖然右手右腳仍然無力，但已經能用左手自己穿鞋，走路。圖片來源：張曉卉攝）

左大腦血管阻塞中風，醫生不建議開刀

周玲秋和現在的另一半是在網路聊天室認識，她明白告知：「我36歲比你大，是單親媽媽。」

一個多月後見面，玲秋再問：「我有3個孩子要養，又胖胖的，你要想清楚喔。」

男方回答：「我很喜歡小孩，喜歡肉肉的你。」兩人交往一年多決定共組家庭，再添一個兒子。

中風倒下前，周玲秋在小學當晨間故事媽媽10幾年，每天上下午各兩個小時到雇主吳太太家做飯打掃，「自己賺錢，買一點小東西給孩子，看到他們興奮的表情，我很開心。」

一家和樂安穩的日子，因為她突然中風昏迷，悲傷飄搖。

醫生告訴家屬，周玲秋的左大腦血管阻塞腦神經損傷嚴重，不建議開刀，用藥物和維生治療。

拿到病危通知，先生和4個孩子，進加護病房看著全身插滿管子接呼吸器的周玲秋，大女兒意文後來告訴她：「你知道那幾天爸爸哭得多慘嗎？一直哭一直哭，整整兩個月沒有上班，『我老婆這樣子，怎麼工作！？』」小兒子湊近玲秋耳邊喃喃撒嬌：「媽媽回家睡覺，不要在這裡睡......。」意文去廟裡祈求神明保佑媽媽醒過來。

或許菩薩收到這家人的祈願。昏迷7天之後，周玲秋悠悠醒轉。但是，從鬼門關回來的身體已經變了，右半邊手腳完全癱瘓，口齒不清，「人家說東，我說西，亂七八糟回答。」

念高三大女兒拒絕請外籍看護，休學照顧媽媽

轉進普通病房，周玲秋的公公和先生要申請外籍看護，高三即將畢業的意文堅持：「我休學，我來照顧媽媽。」開始中風復健之路，每28天換一家醫院，輾轉四家醫院住院治療復健，三個多月後總算出院回家，轉到診所接受門診復健至今。

周玲秋從來不認為自己有高血壓。僅記得懷老四的時候，有一天很不舒服掛急診，血壓兩百多，產科醫生特地把她轉給內科，奇怪的是那個醫師說「還好，沒有高血壓」，所以沒有治療，等到手腳無力，就中風了。

講到先生和孩子，周玲秋幾度紅了眼睛。

她說，住院時4個孩子搶著幫她推輪椅，老大休學，老二老三半工半讀。剛開始自己完全沒有辦法自理生活，要靠大女兒幫她翻身、餵食湯藥，坐輪椅，用便盆椅大小便，慢慢可以帶去廁所，「特別去買幼兒圖字卡，教我用手比西瓜，念西瓜，練習說話，慢慢學習表達、重新會走路，變成左撇子。」

女兒照顧陪伴一年多，問：「媽媽我要去讀書了，你可以一個人自己坐車復健嗎？」「可以啊。我早上搭預約好的復康巴士60元，回去的時候有共乘50元。」

先生說：「你是中風又不是做錯事，走！出門去釣蝦。」

對先生，玲秋又快哭了。「這一輩子最欠的就是老公，因為我四十幾歲就倒下，不能夠多給他一點幸福。」

中風之後，先生要她「什麼事情你不用煩惱有我在，唯一要做的就是把自己顧好。」每天打十幾通電話關心確認老婆平安。他生活單純唯一嗜好是釣蝦，好幾次興沖沖說要帶她和孩子去玩，玲秋總是回：「我這樣子，不要去吧。」上個月，先生嚴肅真切地對玲秋說：「你是中風，又沒做錯事，我去哪裡你就去哪裡。」全家人去釣蝦場，果然玩得歡暢快。

周玲秋說，「你看我現在笑得這麼開心，其實，剛中風前三年，我心裡很氣：『我才幾歲，為什麼會中風？』去診所復健的時候都是一張臭臉不講話，好像人家欠我。」

出門坐輪椅，經常有人問：「你是怎樣？車禍受傷嗎？」她回答：「中風。」「這麼年輕就中風，那什麼時候會好？」「很難啦！」周玲秋冷回，心裡更憤恨了。

公公婆婆安慰周玲秋說沒關係慢慢會好，女兒說：「大家都愛你關心你，不要這樣子。」她還是氣，也想快點好起來，發明出「不要幫我」口頭禪：「我自己洗澡，不要幫我；我自己吃飯，不要幫我；洗衣服，不要幫我…..。」

因為感受到家人支持，還有診所裡的醫師、治療師和其他病友家屬鼓勵，周玲秋開始對著鏡子練習笑，每星期一、二、四、五上午到診所復健，下午在家有毛小孩恰恰陪著練走路，做家事，食衣住行如廁自理，唯一不方便是沒辦法扣胸罩，還好有運動式內衣。週三呢？「去水源國小圖書室當義工媽媽，小朋友知道我中風，每次我從一樓爬樓梯上二樓，都主動說媽媽你走前面，我們在後面保護你，好懂事。」

（周玲秋每星期四天到診所復健。圖片來源：實康診所醫師毛琪瑛）

單手切蔥白、煎魚，為心愛的家人天天下廚四菜一湯上桌

玲秋說，每天最快樂的事情就是做飯給家人吃。

怎麼切菜？

「譬如要切蔥花，整把排好，接著單手切。最喜歡做魚和螃蟹料理，每天晚餐有海鮮、有肉或煎蛋、青菜，四菜一湯，一個小時就上桌。看到老公孩子把飯菜吃光光，哇，好高興！」周玲秋的笑容燦爛，閃耀著身為妻子、母親的光彩。

她的醫生說：中風那一天是你狀況的谷底，只要願意認真復健，會愈來愈好

實康復健診所主治醫師毛琪瑛

玲秋在41歲中風，是近年來臨床上看到越來越多年輕族群中風的個案之一。

她在中風三個多月後，開始來診所接受復健治療，因為神經的損傷嚴重，右側肢體一直沒有回復功能，肌肉的張力也在中風四個月後明顯增加，影響到日常生活及步行能力。醫療團隊必須利用手部跟足步的輔具來協助她降低肌肉張力，增強復健療效。玲秋非常堅強認真，每週到診所四次，和病友一起努力復健，互相支持鼓勵打氣。當然，家庭是最重要的後盾，家人的支持力量帶著她一直往前進步。

雖然神經的損傷嚴重，直到現在她的右手還是完全沒有自主性的動作，右腳板也全然沒有主動動作。但是透過診所醫師、物理治療師、職能治療師，整個復健團隊合作，已經恢復到用單側的拐杖可以獨立步行，日常生活功能完全自理，可以煮飯、洗衣、照顧家人的生活起居，重新找回身為妻子和母親的角色，找回自己的人生尊嚴。

身為復健科醫師，我們常常告訴中風病人：「中風的那一天是你狀況的谷底，在那之後，只要你願意認真復健治療，情況只會越來越好。」研究發現許多中風病人要歷經兩年的時間，才能夠接受自己的狀況。病人和家屬要盡量縮短這個時間，配合早期和積極的復健，把握神經復原的黃金療程。家人永遠是最堅強的後盾也決定病人恢復成績。

神經功能的恢復，可能因神經損傷的當下已經決定了一大部份。但是生活功能、步行能力恢復，卻是透過努力復健一定可以達成的，玲秋就是一個很好的例子。 好好跟專業的復健醫療團隊合作， 努力找回自我獨立生活的能力以及生命的尊嚴。

(中時電子報)