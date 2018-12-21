為何未入小內閣？ 楊秋興自爆真正原因

2018年12月21日 21:15 中時電子報 黃麗蓉

身為準高雄市長韓國瑜輔選要員，前高雄縣長楊秋興卻未能入小內閣，今天他透露真正原因，因為韓市長有一些壓力，所以他才決定不讓市長困擾。而對小內閣「擬建議名單」被洩漏給媒體，讓他認為韓旁邊有「小紅衛兵」，這也是他會重作思考的原因之一。

楊秋興坦言，韓國瑜確實有找他幫忙，但後來了解到韓市長有壓力，再想想自己是去幫忙做事的，不是去當官的，所以6日他就向韓市長身邊的人轉達不入小內閣。據《東森新聞雲》報導，被問到「外傳王金平要擋你的路？」楊秋興回說：「這個我就不予置評！」那壓力是否來自國民黨高層？楊則回：「這個我也不好說。」

他強調，他進入韓國瑜團隊的初衷，不是求官，是去幫忙的，並表示他跟台商關係非常熟，和大陸也有良好互信，所以他未來可以義務幫忙韓國瑜。

傳有國民黨大老硬塞27個名單給韓國瑜小內閣，後來指向他，楊秋興對此表示，兩張A4紙寫著擬建議名單，有10幾個，但他大概建議6、7個而已，另外是韓市長已有的名單，再來是現任要留用的名單。楊秋興表示，扣掉四個一條鞭的單位，「其他27個的筆跡是我的沒錯，我交給韓市長，我有拍照存證」。後來這兩張A4紙，被韓市長身邊的人洩漏給媒體，「你旁邊有小紅衛兵，我覺得很不好」，這也是他重作思考的原因之一。

(中時電子報)