揭密！為何愛喝黑咖啡的人有「精神變態」傾向

2018年12月21日 21:23 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

喜歡喝黑咖啡的你，愛上的可能是它濃烈厚重的風味、或者為了健康、甚至迷戀它的微醺感，但現在還可能有另一個原因──你可能有點精神變態！

2016年發表於國外期刊《Appetite》的一項研究發現，喜愛黑咖啡的人，可能還有虐待狂或心理變態的傾向。奧地利因斯布魯克大學（University of Innsbruck）研究人員找來1000名成人，詢問他們的飲食和口味喜好，並評估他們的反社會人格特質，包括虐待狂、自戀狂和精神疾病。

結果發現，喜歡苦味的人傾向有精神變態的行為，尤其是在虐待狂的傾向，享受於對他人施加痛苦。而且不只是黑咖啡，其他還有像是偏好蘿蔔、芹菜、通寧水（tonic water，氣泡水的一種）的人，也可能帶有反社會的特質。

其實過去也有研究發現，喜歡甜味的人較具有親和力，也更熱於助人；喜歡苦味的人則對他人較有敵意，對於道德判斷也更為嚴厲。研究者認為，喜歡苦澀飲食的人，隨著時間越久，精神病傾向也會越來越明顯；但也強調，並非愛喝黑咖啡的人全是精神病，而是特別容易具有精神疾病的特質。

（不只是咖啡，其他有帶有苦味的食物也可能反映一個人的人格特質，但影響人們對味覺喜好的因素相當多，人們可能因為各種不同因素，讓原本應該是讓人排斥的食物轉而愛上它。圖片來源：陳德信）

靠味覺判斷人格特質？ 專家：不如觀察待人處事更有效

但愛喝黑咖啡的你，先別忙著對號入座，也別急著迴避身旁愛喝黑咖啡的人。國外網站《health》報導，奧地利因斯布魯克大學該篇研究明確指出，雖然口味的喜好和人格特質有關連性，但證據還不足。

報告中提到，影響人們對味覺喜好的因素相當多，包括遺傳及社會規範，而且許多原本應該是令人反感的食物，也可能因為各種不同因素，轉而讓人們愛上它，像是啤酒、葡萄酒、辣椒、咖啡。「人們飲食好惡和人格特質之間的相關研究，目前還在早期階段。」

美國羅斯福大學（Roosevelt University）心理學教授史蒂芬梅爾（Steven Meyers）在《health》的訪問中也表示，味覺好惡和人格特質只有些微關聯性，在解讀時需要非常小心，而且在對外宣稱結果前必須接受其他人或團隊的重複測試和檢驗。

「在餐廳中，如果你想知道一個人是否帶有侵略性或精神病傾向，與其看他們是否享受苦澀的食物、飲料，不如觀察他們如何對待你或服務生。」梅爾說。

（人類對於基本味覺的好惡可能還帶有訊息性，甚至是雜食動物的共通本能，例如甜味所含的醣質是生物能量來源，對人體運作扮演著相當重要的角色，這也可能是人類大都喜歡甜味的原因。圖片來源：陳德信）

維持人體運作所需 喜愛鮮味、吃甜是本能

此外，口味的喜好除了可能和性格、人格特質有關，人類對於基本味覺的好惡──甜味、鮮味、鹹味、酸味和苦味，可能還帶有訊息性，甚至是雜食動物的共通本能。

以甜味來說，是蔗糖、葡萄糖、果糖等醣質，和味覺受體結合時所產生的味覺，醣質同時也是生物能量來源，對人體運作扮演著相當重要的角色。因此，人類會以甜味為線索，攝取富含醣質的食物，這也可能是人類大都喜歡甜味的原因。

人類喜歡鮮味也可以說是一種本能。因為鮮味是胺基酸的麩胺酸、核酸的肌苷酸等物質，和味覺受體結合時所產生的味覺，而這些物質也是維持人體運作所需的蛋白質和DNA等。

原則上，人類也喜歡帶有礦物質的鹹味，因為人只要活著，伴隨著細胞活動，就會持續產生生物電位，並從食物中攝取的礦物質所製造；但礦物質攝取過多，又有引起脫水症狀的危險，這也是為何許多人都有過「吃了鹹的東西就很想喝水」的經驗。更精確地說，人類喜歡濃度合宜的鹽水，不喜歡超過一定濃度的鹽水。

至於酸味雖然對人體也是有益的味道，如檸檬酸（檸檬）和醋酸（醋）等，但對野生動物來說，酸味卻是未成熟的果實、腐敗食物的信號，因此一般來說，人並不喜歡酸味。

很多苦味更是對人體有害，如神經毒奎寧或咖啡因等，所以一般人第一時間也會對苦味產生排斥感，像是咖啡、紅茶、啤酒。但這些共通本能是針對雜食動物，換作是草食動物，例如乳牛，因為以含苦味的草為主食，牠們對苦味既不喜歡也不討厭。

資料來源：independent、health、《餐桌上的味覺練習》

(中時電子報)