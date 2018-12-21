另類助選 柯P、陳思宇逛信義商圈還開口唱《堅持》

台北市長柯文哲今晚在陳思宇陪同下逛信義商圈，遇到熱情裝扮成耶誕老公公的民眾，還一起合影。（翻攝自臉書）

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台北市長柯文哲今晚在陳思宇陪同下逛信義商圈。（翻攝自臉書）

明年初立委補選，台北市長柯文哲推派觀傳局長陳思宇參選，陳形同「白色力量」第一代子弟兵。陳思宇雖在宣布參選後開始請假局長職務，但由於18日總辭後還要交接，今晚她仍以局長身份，向柯文哲介紹信義區耶誕、跨年的特色，兩人還一起逛信義商圈，成為另類助選。

值得關注的是，雖然陳思宇才是候選人，但路人、觀看直播的網友，都只關注柯文哲，換言之，陳思宇雖被視為披白袍參選，但如何將柯文哲的人氣轉化為自身選票，仍是一大考驗。

今晚8點多，柯文哲、陳思宇突然在臉書預告，8點半要開直播，向網友介紹台北市信義區耶誕、跨年哪裡好玩；直播開始後，陳思宇也以觀傳局長身份，向柯細數局內每年為台北市舉辦哪些大型活動，而她上任11個月以來，這些活動又有哪些新的突破，讓柯文哲也直讚「嗯，替台北市賺了很多錢！」顯得相當肯定陳思宇的表現。

不過，柯文哲也說，自己從沒逛過信義區，也沒有過耶誕節的習慣，「12月25日是行憲紀念日好不好！」還說自從結婚第一天，把存摺、印章都交給太太陳佩琪，再也沒有買禮物的問題，她想買什麼自己買；柯還說，一想到跨年要到12點，隔天5點又要去總統府升旗，接著還要去健行，就覺得人生很辛苦。

但在陳思宇、幕僚陪同下，柯文哲仍走出辦公室，到信義香堤廣場周邊「逛街」。不過，陳思宇雖然才是立委候選人，但柯文哲明顯人氣更高，邊走邊有民眾要求合照、握手，柯還直接在街上開唱《堅持》。

(中時 )

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