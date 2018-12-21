珠寶有情 「斐儷」創辦人陳李春美傳愛五十年

2018年12月21日 21:56 中時 陶福媛

：「斐儷」傳情五十年，品牌創辦人陳李春美與現任總經理的長子陳昱羲接受本報專訪。（陳俊吉攝）

1977年「斐儷」正式正名並進駐百貨公司，是品牌轉型的轉戾點，這件鑲嵌77克拉藍寶星石的胸針成為斐儷的鎮店之寶。（FERRI提供）

斐儷以珊瑚起家，她在二兒子陳昱龍代理PANDORA銀飾後，以PANDORA銀珠結合珊瑚串成項鍊，有母子同心相連的意義。（FERRI提供）

這件胸針傳承了三代情緣，陳李春美將外婆留給她的珍珠和紅寶雕刻葉片，以及母親傳給她的翡翠，再加上自己的鑽石設計成胸針，佩戴它時彷彿外婆和母親就在她的身旁。（FERRI提供）

陳李春美在法國買的晚宴包，黑色帆布包上裝飾玉石，顛覆了傳統珠寶設計，讓陳李春美為之驚豔。（FERRI提供）

這件在法國購得的翠玉懷表胸針開啟陳李春美設計的靈感，透過品味和設計，讓傳統玉石變得高貴典雅。（FERRI提供）

陳李春美退休後將事業交給兒子陳昱羲掌理，因此有了珠寶作品《萌芽》的創作靈感，萬年青剪枝後冒出茂盛嫩綠的新葉，象徵了傳承，並贏得國際設計大獎的肯定。（FERRI提供）

提到台灣珠寶圈，人稱「斐儷珠寶陳太太」的陳李春美絕對佔有一席之地。50年前，在台灣尚未經濟起飛的年代，「斐儷」只是一家賣珊瑚紀念品的小店舖，如今的「斐儷」在二代接棒經營之下，已是擁有斐儷珠寶、Diamond Bank、珠寶交換中心、代理進口珠寶的大型珠寶集團，一路見證了台灣經濟奇蹟。

「我從政大政治系畢業後，原本的志向是傳播業，還曾在幼獅電台主持過西洋熱門歌曲節目呢！」陳李春美笑說。後來因為母親開了珊瑚店，她到店裡幫忙，順手將老氣過時的珊瑚玉石重新設計，因款式時尚、設計新穎廣受歡迎，讓她對珠寶設計產生了興趣。

陳李春美決定經營珠寶事業，還有另一個原因。一次她陪同丈夫出席外商公司的正式晚宴，戴了一只3克拉的假鑽戒指，也許是心虛，一到會場她把假鑽轉到手心藏著，深怕讓人看見，「那時我感觸很深，原來珠寶是有力量的，真的假不得啊！」從此讓她

對寶石更加著迷。

不過早期的台灣人愛買黃金、不愛寶石，因為怕買到假貨，因此陳李春美在1977年時決定進駐永琦百貨，並正式更名為「斐儷」，售價公開透明，且以美感設計和精緻工藝贏得消費者的信賴，是當時第一個在百貨公司設櫃的珠寶品牌。

1977年對「斐儷」來說，是品牌成功轉型的轉戾點，在陳李春美眾多的珠寶收藏當中，有只77克拉藍寶星石胸針最具象徵意義，同時也是「斐儷」的鎮店之寶。

陳李春美笑說，這件珠寶要價不菲，但她對它難以忘懷，鎮日心心念念，後來二度向珠寶商議價，一聽到「不在了」，心裡涼了一

半，幸好歷經一番波折後，終於買到手。

「人與珠寶之間，有著難解的緣份，明明是人在尋寶，但其實是寶在尋人。」陳李春美笑說，有次這件胸針差點被新來的店小姐賣掉，若不是買家在付款前先轉到別處逛逛，若不是她正好巡櫃，眼尖發現胸針正準備包裝，這只鎮店寶恐怕早已被賤價買走，「冥冥中，彷彿它也在召喚我，因為我和它的緣分未了吧！」

正因為珠寶有情，陳李春美不論是對待員工或是顧客，無不以真情相待，在斐儷，多的是相識一輩子的老顧客，店上也有三位年資四十幾年的資深員工，打從創業初期就跟到現在，「別的珠寶店只要老闆不在，只能關門歇業，擔心被員工洗劫一空，但我有值得信賴的員工，出門旅遊可放心把店交給他們。」

16年前，陳李春美將「斐儷」交給長子陳昱羲接手，在母親打下良好深厚的基礎之下，陳昱羲決定二度轉型，打造Diamond Bank、珠寶交換中心，迎接數位化時代的來臨，二兒子陳昱龍則代理世界三大珠寶品牌之一的PANDORA，都做得有聲有色。

★陳太太的珠寶珍藏

五十年來，陳李春美經手無數珠寶，但僅只極少數的珠寶成為她的珍藏。一條紅珊瑚項鍊，是以珊瑚與二兒子代理的PANDORA銀珠串在一起，猶如串連了母子同心。另一只花朵胸針，則是以外婆傳下來的珍珠和紅寶葉片，以及媽媽傳給她的翡翠，再加上她自己的鑽石組合而成，象徵三代的母女親情。

而一件名為《萌芽》的胸針，則是陳李春美將事業交給兒子陳昱羲掌理後，以萬年青剪枝後冒出茂盛嫩綠新葉為設計理念，象徵了基業永績、世代傳承，該作品還贏得國際鑽飾設計大獎（Diamonds

International Award）的肯定。

(中時 )