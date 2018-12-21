袁惟仁腦溢血後返台》透視空中轉診 跟死神搶時間

2018年12月21日 21:38 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

被外界暱稱為「小胖老師」的音樂人袁惟仁，於今年10月17日在上海因腦溢血昏迷不醒，腦內還發現腫瘤，病況一度危急。經過兩個多月的醫護治療，日前順利搭機返台繼續療養，也讓人再次看見空中轉診的重要性。

國人出國機會日益頻繁，當在異鄉遇到生死關頭時，許多人第一時間都想求助醫療後送，希望能夠返國就醫。到底什麼樣的情形適合動用空中轉診？其實並不是每一種緊急情況都適用。

UIA聯合國際救援執行長徐震宇說，何時需要空中轉診，可以從兩個需求來看︰

◎因為地理上的限制，病人無法在當地得到好的醫療照護︰比如離島的醫療資源有限，需要將病人轉送台灣本島。2014年7月底復興航空在澎湖發生空難，8名生還者在傷勢穩定後，由空軍派遣運輸機及海鷗直升機後送至高雄繼續治療。

◎傷病的特性需要快速接受妥善治療：例如重大外傷的病人最好能在1小時內開刀、缺血性中風病人建議在3小時內做血栓溶解治療。

台灣目前空中轉診最常使用在離島與台灣本島間的運送，根據統計，使用率最高的是4大類傷病︰

1.重大創傷

2.急性冠狀動脈疾病

3.腦血管急症

4.其他重症患者

徐震宇說，用救護車轉送病患可能發生的風險，也都可能發生在航空器的運送，比較不同的是，航空器的運送因為大氣壓力改變，病人的生理上也會產生變化，這個現象在沒有使用艙壓的直升機特別明顯。他解釋，飛機升空後大氣壓力降低，比如氣胸（肺臟有傷口，空氣跑到肺臟外的肋膜腔）的病人可能變成張力性氣胸（呼氣時空氣排不出，造成肋膜腔內壓力增加），死亡率會增加；如果腦部有外傷，飛機起飛後腦內空氣膨脹，壓到腦，腦壓上升，死亡率也會變高。

不過他強調，大氣壓力的問題是有可能克服的，比如降低飛行高度、以海平面壓力飛行，壓力就不會改變太大，所以也不是說這些病人一定不能用航空器載送，只是出發前需要謹慎評估，做好準備。

跟死神搶時間 國際空中轉診費用 台幣數十萬到上百萬跑不掉

高雄榮總急診部外傷醫學科主任黃豐締說，國內的空中轉診由國家搜救中心負責統一調度空中救護資源，申請流程是︰轉出醫院先聯絡好接收醫院、醫師交班，再向國搜中心申請，審核通過後派飛機來載送病人。至於國際運送的轉診個案，更有鉅額費用的問題。

目前童綜合醫院使用的醫療後送類型，分為商務艙輪椅接送、航班擔架以及醫療專機。童綜合醫院福爾摩沙救援Formosa SOS執行長盧立華表示，原則上，以商務艙輪椅接送價格最親民，主要取決於各航空商務艙價格；若是以中國地區來說，航班擔架價格大致落在25~50萬左右；醫療專機會視情況和國內外專機合作，價格最高昂，恐怕要價上百萬，但設備最齊全。

（醫療擔架也是空中轉診的主要形式。圖片來源：童綜合醫院福爾摩沙救援Formosa SOS執行長盧立華提供）

盧立華也強調，病患適合哪種後送方式，應交由專業醫師進行判斷，且價格變動因素很多，像是醫療專機的費用，還會依據機場費用、飛行時數、飛行里程、醫療團隊人力及停留天數等計價。

壢新醫院也表示，國際醫療後送的費用會因個案而異，包括需要出動的醫護人力、器材設備、患者病情嚴重程度、保險、配合航空公司的報價等；台安醫院則是表示，後送的費用因不同案例的情況差距非常大，以距離相對較近的東南亞來說，即使採用航班擔架、沒有出動醫療包機，單趟粗估也要100萬元起跳。

（空中轉診會視病患適合哪種後送方式，交由專業醫師進行判斷，因此價格變動因素很多。圖片來源：童綜合醫院福爾摩沙救援Formosa SOS執行長盧立華提供）

另外，國際SOS海外緊急救援組織也提供醫療轉送服務，包括民航機定期航班、醫療包機、醫療專機三種，會視病況規劃輪椅、擔架等不同轉送方式。行銷經理楊曉君表示，依據不同轉送方式、距離、隨行的醫護人員數量以及機上的設備需求等等，都會有不同的報價。她也強調，很多人都以為只有名人會使用包機服務，但其實組織絕大多數服務的都是一般民眾。

(中時電子報)