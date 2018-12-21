舉重》郭婞淳卡達賽力壓兩大陸女將 勇奪三金

2018年12月21日 21:33 中時電子報 黃邱倫

台灣「舉重女神」郭婞淳今天在卡達邀請賽59公斤級以抓舉103公斤、挺舉130公斤〉總和233公斤奪下3面金牌，同時也搶得2020東京奧運積分。

郭婞淳在11月的土庫曼世界錦標賽拿下抓舉與總和雙金，這是東京奧運積分賽的第一站，同時也是最高級別的賽事，此次教練林敬能為了保護郭婞淳的膝蓋，決定採取策略參賽爭取積分，成績放在其次。

郭婞淳今日抓舉開把重量設定95公斤，最後調整至100公斤，第一次就成功舉起，第二次挑戰103公斤雖失手，但第三次挑戰成功，最終以103公斤擊敗中國大陸選手羅小敏的101公斤，率先搶下一面金牌。

挺舉方面，郭婞淳最後登場，第一次就舉起120公斤，中國大陸選手張玉娟也成功舉起120公斤，並且在第二次舉起126公斤，超越郭婞淳的125公斤，不過郭婞淳把握住最後一次機會舉起130公斤，張玉娟挑戰131公斤失敗，郭婞淳最終以233公斤總和勇奪三金。

因騎機車摔車，與亞運無緣的江念欣，此次重返賽場，並且與郭婞淳參加同一量級，但她抓舉僅88公斤排名第6，挺舉114公斤排名第5，總和202公斤名列第5。

大陸選手羅小敏以抓舉101公斤銀牌、挺舉123公斤銅牌、總和224公斤再添銀牌；張玉娟抓舉僅98公斤第四，挺舉126公斤銀牌、總和224公斤銅牌。

(中時電子報)