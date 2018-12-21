林鴻道挹注4千萬 目標台灣體育進世界前十

2018年12月21日 21:45 中時電子報 黃邱倫

成立於民國106年的財團法人台灣運動發展促進會，目的是希望結合社會各界的力量，推動台灣體育發展，今天舉辦年終成果發表會，大力支持運促會前進的中華奧會主席林鴻道，新年度再挹注4000萬經費，安排五大計畫，從運動員的開始到退休全面照顧，喊出「台灣體育進入世界前10%」的遠大目標。

林鴻道表示，「我小時候很喜歡運動，當時我母親總問我，『運動可以當飯吃嗎？』母親的話讓我印象深刻，因此決心打造一個能徹底照顧運動員的計畫，不但讓運動員能安心奔馳在競技舞台上，更能對未來無後顧之憂。」

正因為對體育的徹底了解，林鴻道明白，體育要強，基層最為重要，於是他敦促運促會打造第一計畫－運動菁英育才計畫，從訓練資源、傷害防護到經濟支持與教練支持，照顧8歲到18歲的運動員，不受運動傷害困擾，更能全心投入運動，並延長運動生命。

第二計畫則針對運動員贊助，打造企業贊助優秀選手計畫，目標每位選手每年至少能獲得36萬元支持，射箭奧運國手譚雅婷感受深刻，她說：「射箭運動有許多耗材，過往可能還要申請，有了企業贊助，我可以第一時間去購買耗材，讓訓練不致中斷，更重要的是，當我知道訓練不會受到影響，就能讓我更專注在訓練上。」

後續還包括第三計畫「2020東京奧運奪金計畫」，尋找重點奪金選手，以及第四計畫－推動企業聯賽，其中最受矚目的就是今年三月將開打的射箭企業聯賽，譚雅婷強調，有了聯賽，不但能期待更多射箭好手竄出頭，對於菁英選手來說，更是能累積參賽經驗的絕佳舞台，「很開心也很期待！」

要讓運動員能不斷努力下去，結束運動生涯後的發展最為重要，這也是第五計畫－選手職涯規劃與照護計畫誕生的原因，林鴻道期待，未來運動員都能獲得企業聘用、每個月至少4萬元月薪，或者輔導轉入警務或消防等工作，又或者打造運動智庫團，提供政府推動體育的政策參考。

大步前進的體育發展計畫，需要大筆資金支應，林鴻道宣布再投入4000萬元作為年度計畫經費，「數字看來很大，其實不然！」他呼籲政府與民間企業都能攜手投入，為台灣體育盡一份心力，也獲得立法院長蘇嘉全肯定，將一同為台灣運動員爭取更佳成績繼續奮鬥，扮演最佳後援。

(中時電子報)