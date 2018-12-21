舊鞋救命！土城里長送愛到非洲 短短8天募2百雙童鞋

2018年12月21日 21:55 中時 許哲瑗

土城區清水里長江純文（右）、台大學生劉士豪（左）在里內發起「舊鞋救命計劃」，短短8天已募集到200多雙舊鞋。（許哲瑗攝）

土城區清水里長江純文、台大學生劉士豪在里內發起「舊鞋救命計劃」，短短8天已募集到200多雙舊鞋。（許哲瑗攝）

土城區清水里長江純文（右）、台大學生劉士豪（左）在里內發起「舊鞋救命計劃」，短短8天已募集到200多雙舊鞋。（許哲瑗攝）

土城區清水里長江純文、台大EIMBA學生劉士豪有感非洲貧童無鞋可穿，感染沙蚤導致雙腿潰爛甚至死亡，結合在地店家發起「舊鞋救命」計畫，短短8天已募集超過200雙舊鞋，也讓土城各里吹起捐鞋旋風，日和里長李福源、埤塘里長邱顯俊等人也紛紛接棒。

劉士豪是台大EIMBA學生，因課程需求邀集清水里長江純文舉辦募鞋活動，沒想到江純文爽口答應，還自掏腰包購買200包專用垃圾袋作為捐鞋回饋，由明德路一段的飲料店「水最美，手作茶土城門市」提供場地，果然一呼百應，短短8天已募集到200多雙童鞋，還有民眾一口氣捐了14雙，款式五花八門、顏色琳琅滿目，一雙雙舊鞋在店門口推成一座座小山丘，數量可觀，反應相當熱烈。

劉士豪說，這次主要募資4到12歲的童鞋，原本計畫利用臉書、LINE等網路平台宣傳，讓善心人士利用郵寄方式將舊鞋寄來自己家中再做整理，但考量郵寄需運費，且捐贈非洲貧童的鞋款有要求，必須能包覆腳趾以防止沙蚤入侵，拖鞋、涼鞋或過度破損的鞋子都不適合，若鞋款不合還須退回，反而浪費更多資源，才決定從居住的里內下手，沒想到能造成如此大的迴響。

江純文表示，一般社區只有設置「舊衣回收箱」，不提供舊鞋回收，但小孩子成長速度快，鞋子汰換率高，許多家長捨不得丟棄又無人接手，只能長期堆放家中，這次舉辦募集活動，除了幫助非洲貧童找回健康，也要讓清水里當「第一里」，將愛心募鞋活動交棒給下一個里，由里長拋磚引玉，帶頭做愛心，歡迎民眾一同加入行列。

(中時 )