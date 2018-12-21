爆不舉硬上 鈕承澤沉默12天怨「世界如此殘忍」

鈕承澤。(本報系資料照)

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中時電子報

鈕承澤(豆導)爆出性侵疑雲，被控在拍攝電影《跑馬》期間，於11月性侵一位女性工作人員，還一度不舉，以指交草草了事。他日前赴北檢應訊，否認性侵，最終以150萬元交保並限制住居、出境。事隔12天，他今又在臉書PO文，以文青體格式稱目睹自己死亡，更埋怨「這世界如此殘忍？」

鈕承澤涉嫌性侵女工作人員，本月10日出庭應訊，在被檢察官諭令150萬交保，他在受訪時表示引起這麼大波動及社會討論覺得很不安，但他從來沒有傷害他人或脅迫他人的意圖或行為，更向媒體強調，「我很喜歡她，我還是會繼續保護她的。」

鈕承澤在沉默多日，今晚再度於臉書PO文，文中提及「目睹自己的死亡 行刑的隊伍排得老長 烈火燒著石塊落下 祈禱自己足夠堅強」，更埋怨「這世界如此殘忍？任由恨惡蔓延滋長」，文章中從頭到尾看嘸對受害者一絲歉意，也被網友吐槽「還以為豆導才是受害者」、「出來鞠躬認錯就好了，一堆理由」。

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鈕承澤臉書全文：

目睹自己的死亡

行刑的隊伍排得老長

烈火燒著石塊落下

祈禱自己足夠堅強

這世界如此殘忍？

任由恨惡蔓延滋長

親愛的我們夠不夠強壯？

能否存活進而成長

親愛的請告訴我

愛也能夠被恨滋養

親愛的請告訴我

善也能從惡意中茁壯

當雨落下澆息了火

石頭堆成了樓房

淚水清洗了眼睛

暗黑裡看見明亮

悲傷長出喜悅

絕望生出希望

(中時電子報)

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