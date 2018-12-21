SBL》道森強悍救援 李啟億：暫時不換洋將了

道森除了擁有厚實的上半身，更有超過220公分的臂展。(中華籃協提供)

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中時電子報
／彰化報導

去年來過裕隆納智捷測試卻沒留任的道森，21日來台取代霍頓的洋將位置，隨即交出14分、13籃板的雙十數據，搭配桑尼35分、14籃板，裕隆93比74轟垮桃園璞園，中止3連敗，裕隆執行教練李啟億說：「洋將暫時不必再換了！」

也難怪李啟億會有如此感嘆，因為裕隆開季使用桑尼與泰瑞，儘管桑尼展現全能球風，泰瑞的表現卻始終沒讓教練團滿意，最後泰瑞走人換成霍頓，上周霍頓表現卻更低迷，讓李啟億只好趕緊叫來去年就來測試過的道森適時「救火」。

結果34歲的道森，徹底發揮自己上半身相當厚實優勢，加上超過220公分的臂展，及時扮演起裕隆禁區守護神的角色，也大幅減輕周柏臣、李德威等本土常人內線壓力，李啟億說：「我只能說太晚把道森找回來了，幸好還來得及。」

「就跟霍頓一樣，我們都找距離我們比較近的洋將來台，其實我們開季前就有考慮過道森，他卻先答應去打阿根廷職籃，所以不克來台，」李啟億說，「如今有了他的加入，我們之前缺少的攻守兩端串聯，確實達到加分很多的效果。」

道森賽後則是感謝裕隆願意再次給他機會，「這是一場很棒的勝利，我只想盡力在場上幫助球隊贏球，且享受打球的樂趣，去年來台測試雖沒通過，這次可以再獲機會來台證明自己能耐，我一定會全力完成自己還沒達成的任務。」

面對慘輸19分的窘境，璞園總教練麥班達表示，「感覺最可惜的還是，我們怎麼變回季初那支2勝6敗的球隊，球員今天在場上都專注於無法控制的事情上面，只會彼此責怪，球隊氣氛也很差，看來回去飯店還須好好調整與修正。」

(中時電子報)

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