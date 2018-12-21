蔡興國做公益不落人後 帶著音樂去募款

蔡興國（右三）領軍的U_SKEY天空樂團。（經紀人提供）

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蔡興國領軍的U_SKEY天空樂團。（經紀人提供）
讓小朋友們透過音樂陶冶性情。（經紀人提供）

財團法人台灣基督教福利會日前邀「雙簧王子」蔡興國領軍的U_SKEY天空樂團，參加「第一屆音樂感恩募款餐會」，蔡興國馬上應允，「能在這事上奉獻一點心力，非常開心」。

六位U_SKEY團員為求演出更加完美，每天下班後集氣團練，「募款餐會非常有意義，和平常的商演不一樣，因意義重大，所以演出要格外慎重，才能為募款活動加分」。

得知所有募集的上百萬款項，除了用在偏鄉地區的鰥寡孤獨以及稚齡孩童的食物供給上，還會供應在罕見疾病的補助、意外傷害的照顧等。主辦單位財團法人台灣基督教福利會表示，食物銀行的募款餐會活動外，福利會在2019年還將編列預算，持續為偏鄉的課後輔導教室盡心盡力。

對於公益演出義無反顧的蔡興國表示：「我不但願意力挺福利會的演出，如果會方有需要，也願意配合到偏鄉地區免費教授烏克麗麗，讓小朋友們透過音樂陶冶性情，增添生活樂趣。」

被譽為音樂界郭富城的OBOE王子蔡興國，自從愛上烏克麗麗音樂後傾力推廣，當他知道好友施孝榮也在教授此樂器後，對於U_SKEY樂團帶著烏克麗麗去旅行的夢想藍圖更充滿信心，2019一開春將帶著團員登上遊輪「帶著音樂去旅行」。

(中時 )

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