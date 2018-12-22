寶璣許你充滿希望動力的聖誕新年 Breguet Marine邀您航向嶄新旅程！

▲寶璣許你充滿希望動力的聖誕新年 Breguet Marine邀您航向嶄新旅程！

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中時電子報
綜合報導

聖誕佳節來臨，Breguet La Marine航海系列腕錶新作，結合全球專賣店，隆重抵台。寶璣邀你共度溫馨聖誕，為嶄新一年揚帆啟程。

寶璣創辦人亞伯拉罕-路易‧寶璣大師(Abraham-Louis Breguet)，締造超過兩百多項鐘錶創新專利技術，輝煌成就在頂級鐘錶領域具有領導地位。Breguet La Marine航海系列腕錶的誕生，正是傳承這項獨一無二的珍貴資產，與不斷追求創新卓越的精神，結合當代設計美學，賦予現代男士內斂成熟與活力形象。

BREGUET 寶璣

Marine 5517大三針日期腕錶，手工波浪鐫刻飾紋與中央秒針海事信號旗B符號，呈現帥氣風範；Marine Chronographe 5527雙秒針計時碼錶，透過錶背可細賞手工鐫刻船隻甲板機芯與船舵自動盤設計，體現頂級工藝精髓；Marine Alarme Musicale 5547兩地時間鬧鈴腕錶，當報時裝置啟動時，12時將出現船鐘符號，令人回想起法國皇家海軍御用製錶師歷史榮譽，更緊密連結現代旅人實用需求。

La Marine航海系列首次採用輕盈堅固、能抵抗海水鹽份腐蝕的鈦金屬新材質。不論是沈著穩重、休閒運動、專業霸氣，將由你自己掌握個人獨特風格！

BREGUET 寶璣

適逢聖誕新年溫馨時刻，Breguet邀請您一起賞錶喝咖啡，溫暖每一刻！Merry Christmas & Happy New Year!!!

BREGUET 寶璣

全台唯一寶璣精品專賣店

101 購物中心3F

貴賓專線02-8101-8068

(中時電子報)

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