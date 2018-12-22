男大生佯騙女網友上摩鐵性侵 少女「不要」被當欲迎還拒

2018年12月22日 00:02 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

男女之間交往，尤其是男歡女愛時，語言、肢體動作的表達，因為彼此認知的不同，可能出現不該有的誤會。北部地區一名男大生帶著女網友要到旅館「休息」，高中女生以為單純「休息」，不疑有他就隨著前往摩鐵；未料男大生是想要與她嘿咻，嚇得女孩大喊「不要、不要」，這男大生卻認為是小女生欲迎還拒「嫑嫑」，霸王硬上弓的結果是被告上法院，付出慘痛代價。

據法院判決書，這名就讀大學的男生是初透過臉書認識讀高中的女網友，兩人多次約會後成為男女朋友。有次二人相約吃飯後，男大生說他「累了」想要找地方「休息」，小女生以為是真的要「休息」，所以就隨男友到了一間摩鐵。

但是進到了「摩鐵」後，男大生並沒有要「休息」，反而是摟抱女生，撫摸胸部，還脫去了她的衣褲，這時受害高中女大喊「不要、不要」還用力搥大，但是性慾高漲的男大生哪聽得進去，還是霸王硬上弓性侵得逞。

身心受傷害的女生回家告知母親遭到男友性侵，由母親陪同到警局報案，並對男大生提出民事求償300萬元。

據《自由電子報》報導，法院一審認為蕭男一時「意志不堅」，才性侵小咪，輕判2年徒刑。上訴後，高等法院認定一審判決不當，改判3年6月徒刑。

民事部份，該男表示很後悔，但他以為女友說「不要」，其實只是「害羞」，還說小咪對性事頗為成熟，「所謂受到創傷應該不像一般的被害人」。高院審理不採信蕭男辯詞，認定他性侵犯行造成小咪身心重大痛苦，判須賠100萬元定讞。

(中時電子報)