批韓國瑜小內閣出包 林濁水反害新潮流丟臉

2018年12月22日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

準高雄市長韓國瑜在選後籌組小內閣，發生原委會主委林國權涉嫌吸金案、海洋局長朱挺玗曾因賄選案定讞，喪失議員資格，雙雙退出韓國瑜團隊。民進黨前立委林濁水對此大酸韓國瑜「一起手就找來一堆更生人入閣也一樣太不容易了」。但網友掀「吳乃仁、顏萬進都是更生人」，這些「都是新潮流的大人」。民進黨典型雙重標準一發作，結果，林濁水炮打自家人--新潮流。

對小內閣人選發生波折，韓國瑜表示，在芸芸眾生中，很難找到聖人。他強調，也許閣員可能過去有一些小小的紀錄，這些人如果已經接受過處罰，希望大眾能看到對方的長才。他之所以會說很難找到聖人，就是說完全像白紙一樣的人不好找。好在，林國權、朱挺玗選擇退出小內閣，希望為韓國瑜團隊迅速止血。

不過，民進黨對此拿放大鏡挑毛病，林濁水便指「的確，這個世界聖人難找，但是一起手就找來一堆更生人入閣也一樣太不容易了。」網友有人附合，有人反駁表示，「這樣說法…那民進黨的黨工與黨員，不通通都是前貪污共犯了？」、「如果是一個會做事有擔當的更生人，總比一個搶名利不擔責任有事往外推，謊話順口拈來一大堆的人要好得多」，更有人提到「吳乃仁、顏萬進都是更生人....利害的與乃公同案，乃公被關，洪奇昌官司打到沒事，更令人佩服。以上都是新潮流的大人耶⋯⋯」。

(中時電子報)