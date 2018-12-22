威脅關島夏威夷 美擔憂中共轟-20隱形轟炸機

2018年12月22日 00:03 中時電子報 盧伯華

西安航空工業公司60周年宣傳片透露轟-20訊息

做為軍事強國不可或缺的三位一體核打擊戰略中，長程轟炸機與洲際彈道導彈、彈道導彈潛艦同樣分屬三個支柱之一。目前中國大陸的洲際彈道導彈潛艦已經現身，只有長程轟炸機仍未正式公開。不過，近期有關轟-20的報導漸增，雖然訊息有限，但已暗示這款長程核打擊支柱將很快與國際社會見面。

大陸媒體報導，中共將於2019年慶祝空軍成立70週年的活動遊行中公開展示其新款轟-20隱形轟炸機。製造大陸目前多款戰機的西安航空工業公司在今年5月發布的一則慶祝60周年的宣傳影片中，以動畫方式展示該公司的歷史及生產成就，影片最後賣了個關子，展出一架蓋著布幔的戰機，一般相信布幔底下就是轟-20轟炸機。而這與中共空軍上將馬曉天對外宣布研製轟-20，相距也不過才2年時間。

《國家利益》報導說，雖然對轟-20所知有限，但從各方數據仍可大約描繪出它的規格。預估轟-20最大未加油作戰半徑將超過5000英里(約8000公里)，有效載荷約處於現役轟-6轟炸機的10噸和美軍B-2轟炸機的23噸之間。重要的是，如果轟-20確實具有上述的航程與隱形能力，它將改變美國和中國之間的戰略形勢，使得美國的太平洋基地與艦隊暴露於中共空軍的打擊範圍內。

網上流傳的轟-20隱形轟炸機想像圖。（圖／網路）

報導表示，目前只有3個國家擁有資源與必要性來發展全球性打擊武力：美國，俄羅斯和中國。對中國來說，戰略轟炸機對其維持西太平洋主導地位與國家安全極為重要。中美本土之間雖然隔著太平洋，但美國在上世紀就已獲得夏威夷與關島等做為前進基地，得以部署空中與海上的遠程打擊武力。

製造轟-20的西安航空工業公司也製造了轟-6，這是上世紀50年代蘇聯圖-16獾式轟炸機的仿製品，最近中共還升級了它的航電設備，擴充可進行空中加油的型號，還配備了巡航導彈，例如轟-6K和轟-6J。在此之前，中國曾考慮開發一種類似於美國B-1或俄羅斯圖-160的超音速轟炸機，稱為殲轟-XX，具備一定的隱形能力，但後來擱置了計劃。不過，中共空軍以更有野心的方式發展新的計劃，研製像美國B-2和即將到來的B-21突襲者轟炸機一樣，速度較慢但隱蔽性更強的轟炸機。

報導說，新的戰略轟炸機設定5000英里作戰半徑，是以穿出第二島鏈到達第三島鏈為目標，亦即可以延伸到夏威夷和澳大利亞沿海。一旦中美發生衝突，摧毀美軍空中武力最好是在地面或甲板上的未起飛狀態，當然也能用長程導彈，但導彈容易遭到攔截。因此隱形轟炸機成為接近美軍基地或航母最佳的方式，可以縮短敵方防禦時間。

轟-20當然可能攜帶核武器，這將使中共擁有完整的三位一體核打擊力量：核潛艦，洲際彈道導彈和轟炸機。北京認為，美國導彈防禦能力可能足以抵銷中國的洲際彈道導彈和潛射導彈，新增加的隱形轟炸機可以成為較不易攔截的核攻擊載體。

轟-20一旦正式披露，將有大量的研究來分析其幾何形狀以估算其隱形能力，尋找雷達反射的弱點。然而，這些分析無法全面，因為涉及戰機表面的雷達吸收材料問題，以及機體製造的精細程度。而且它的對手是遠程雷達，無需像F-35有那麼強的隱形能力。

報導預測，轟-20將於2020年代初首飛，產量可能在2025年左右開始。如果轟-20被認為有其足夠的設計性能，那麼美國將被迫認真考慮它的戰略影響，並尋求應對策略。

(中時電子報)