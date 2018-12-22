竟然是他！一通關鍵電話 讓川普決定由敘利亞撤軍

2018年12月22日 00:22 中時電子報 盧伯華

土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)在安卡拉一場演講表示，川普在與他進行電話會談後，做出了從敘利亞撤軍的重大決定。

據俄羅斯衛星通訊社報導，埃爾多安在安卡拉演講時稱，在他與川普的對話過程中，川普問他，「你會把伊斯蘭國清除出敘利亞嗎？」埃爾多安答道：「是的，我們會清除。」然後美方開始了撤軍。

埃爾多安向現場聽眾說，儘管此事發生得很晚，但它終於發生了。「我們同美國的關係達到了我們期待的水準。」

埃爾多安還補充道，在同川普電話會談後，他自己也決定推遲在敘利亞的軍事行動。

土耳其總統埃爾多安上周曾表示，土國軍隊準備在近日向幼發拉底河以東地區的敘利亞庫德族武裝「人民保護部隊」(YPG)的陣地發起軍事行動。

安卡拉此前曾多次指責華盛頓向控制著敘利亞東北部地區的庫德族武裝「人民保護部隊」(YPG)提供武器。土耳其認為「人民保護部隊」與安卡拉認定為恐怖組織的庫德族工人黨有聯繫，因此土耳其軍隊多次對敘利亞境內的庫德族武裝開展軍事打擊。

美國總統川普日前表示，恐怖組織伊斯蘭國已經被擊敗，美軍應該回家。美白宮並於19日宣佈，美國開始從敘利亞撤軍，但這並不意味著國際聯軍將停止打擊伊斯蘭國的工作。美國媒體引述消息人士的話稱，美國國務院所有工作人員將在24小時內從敘利亞撤離，軍隊則將在60到100天內撤出。

(中時電子報)