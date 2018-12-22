NBA》再返紐約 林書豪：丹托尼當年幫我發揮出色

林書豪再次重申丹托尼教練是他當年能在尼克發揮出色的主因之一。(美聯社)

友善列印
中時電子報

隨著林書豪22日跟著老鷹回到紐約，也就是當年「林來瘋」發源地麥迪遜花園廣場遭遇尼克，豪哥作客卡特、貝茲摩兩名隊友播客節目時，回憶起當時尼克總教練丹托尼，他不禁強調丹托尼是他能在紐約發揮出色的主因之一！

NBA》昔日恩師召喚？美媒再爆魔術想搶林書豪

「我記得有場比賽我發生9失誤，那場比賽最後也輸了，比賽結束後我馬上接到丹托尼電話，」林書豪表示，「他的意思大概是，我只想打電話告訴你，下場比賽盡量去打，即使發生20失誤也沒關係，完全別想所發生的失誤。」

林書豪口中所說的單場9失誤比賽，應是2012年2月18日主場迎戰鵜鶘，這場比賽最後尼克89比95落敗，多虧丹托尼的賽後鼓勵，豪哥隔2天遭遇獨行俠，隨即交出28分、14助攻與5抄截的驚人表現，帶領尼克贏球收場。

「這就是我那時候可以打得那麼好的原因之一，我有這樣一個教練持續在我耳邊鼓勵著我，告訴我繼續前進，且相信自己的直覺。」林書豪說，一旁的貝茲摩隨即表達同意豪哥觀點，畢竟他在效力湖人期間，也曾為丹托尼效力過。

回顧林書豪在尼克掀起林來瘋首役，也就是2012年2月5日尼克主場迎戰籃網，要不是丹托尼大膽啟用豪哥，更給豪哥多達36分鐘上場時間，豪哥怎麼可能掀起震驚全世界的林來瘋，丹托尼絕對是豪哥職業生涯的「貴人」！

(中時電子報)

SBL》道森強悍救援 李啟億：暫時…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。