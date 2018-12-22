NBA》再返紐約 林書豪：丹托尼當年幫我發揮出色

2018年12月22日 00:25 中時電子報 黃及人

隨著林書豪22日跟著老鷹回到紐約，也就是當年「林來瘋」發源地麥迪遜花園廣場遭遇尼克，豪哥作客卡特、貝茲摩兩名隊友播客節目時，回憶起當時尼克總教練丹托尼，他不禁強調丹托尼是他能在紐約發揮出色的主因之一！

「我記得有場比賽我發生9失誤，那場比賽最後也輸了，比賽結束後我馬上接到丹托尼電話，」林書豪表示，「他的意思大概是，我只想打電話告訴你，下場比賽盡量去打，即使發生20失誤也沒關係，完全別想所發生的失誤。」

林書豪口中所說的單場9失誤比賽，應是2012年2月18日主場迎戰鵜鶘，這場比賽最後尼克89比95落敗，多虧丹托尼的賽後鼓勵，豪哥隔2天遭遇獨行俠，隨即交出28分、14助攻與5抄截的驚人表現，帶領尼克贏球收場。

「這就是我那時候可以打得那麼好的原因之一，我有這樣一個教練持續在我耳邊鼓勵著我，告訴我繼續前進，且相信自己的直覺。」林書豪說，一旁的貝茲摩隨即表達同意豪哥觀點，畢竟他在效力湖人期間，也曾為丹托尼效力過。

回顧林書豪在尼克掀起林來瘋首役，也就是2012年2月5日尼克主場迎戰籃網，要不是丹托尼大膽啟用豪哥，更給豪哥多達36分鐘上場時間，豪哥怎麼可能掀起震驚全世界的林來瘋，丹托尼絕對是豪哥職業生涯的「貴人」！

(中時電子報)