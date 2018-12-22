蘇啟誠輕生 綠媒老董點名他下台

吳子嘉。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報

強颱9月侵襲日本關西以致機場關閉，間接造成我駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生。蘇啟誠遺孀打破沉默，強調蘇啟誠輕生是因為無法接受「被調回台灣」的懲處。綠媒董事長吳子嘉點名，外交部長吳釗燮一定要下台，而民進黨垮台，他也要負一部分責任。

吳子嘉接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪時指出，蘇啟誠輕生事件讓他很火大，其中最x蛋的是外交部長吳釗燮，他也在立法院說謊、說假新聞，因此吳釗燮一定要下台。並指蔡英文接管政府以後，外交部的管理糟糕的不得了。

吳子嘉表示，他問了他一位外交系統出身的部長級好朋友，他說，蘇處長跟他認識幾十年，個性比較內斂、比較沉穩，因為他受的是日本教育，個性非常剛烈，日本人對這種事很容易就會選擇輕生，這是一種尊嚴的羞辱，外交部不能用憂鬱症這種方式來搪塞，很惡劣。

吳子嘉說，如今法院判決出來，蘇夫人才跳出來講話，外交部卻還在推卸責任，吳子嘉警告外交部和吳釗燮，不要逼得過兩天蘇太太親自找吳子嘉出來開記者招待會，這將再給吳釗燮一次更大的羞辱。吳子嘉強調，民進黨已經夠倒楣了，民進黨垮台，吳釗燮也要負一部分責任。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

批韓國瑜小內閣出包 林濁水反害…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。