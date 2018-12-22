蘇啟誠輕生 綠媒老董點名他下台

2018年12月22日 02:33 中時電子報 黃麗蓉

強颱9月侵襲日本關西以致機場關閉，間接造成我駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生。蘇啟誠遺孀打破沉默，強調蘇啟誠輕生是因為無法接受「被調回台灣」的懲處。綠媒董事長吳子嘉點名，外交部長吳釗燮一定要下台，而民進黨垮台，他也要負一部分責任。

吳子嘉接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪時指出，蘇啟誠輕生事件讓他很火大，其中最x蛋的是外交部長吳釗燮，他也在立法院說謊、說假新聞，因此吳釗燮一定要下台。並指蔡英文接管政府以後，外交部的管理糟糕的不得了。

吳子嘉表示，他問了他一位外交系統出身的部長級好朋友，他說，蘇處長跟他認識幾十年，個性比較內斂、比較沉穩，因為他受的是日本教育，個性非常剛烈，日本人對這種事很容易就會選擇輕生，這是一種尊嚴的羞辱，外交部不能用憂鬱症這種方式來搪塞，很惡劣。

吳子嘉說，如今法院判決出來，蘇夫人才跳出來講話，外交部卻還在推卸責任，吳子嘉警告外交部和吳釗燮，不要逼得過兩天蘇太太親自找吳子嘉出來開記者招待會，這將再給吳釗燮一次更大的羞辱。吳子嘉強調，民進黨已經夠倒楣了，民進黨垮台，吳釗燮也要負一部分責任。

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(中時電子報)