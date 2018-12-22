太陽公公過冬至！31度高溫伴補班！西半部空品差

2018年12月22日 04:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（22日）是二十四節氣的冬至，代表北半球的冬天也真正來臨！雖今日是週末，不過要補班補課！天氣狀況，今天依舊是晴到多雲，台北盆地和中南部地區高溫上看31度！另今天西半部空氣品質差，外出請注意。

冬至是北半球全年中白天最短、黑夜最長的一天，過了冬至，白天就會一天天變長！而今天大家也別忘了吃湯圓慶團圓！今天今台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。

明日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，台灣北部、東北部及東部地區有雨，東北部、東部地區及北部山區並有局部大雨發生的機率，東南部、中部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區將有8至9級強陣風，請注意。

氣溫方面，今日各地白天高溫來到27度以上，其中，台北盆地和中南部地區有機會攀升到28至31度，不過各地清晨低溫僅18至19度，早晚溫差大。紫外線指數為中量至高量級，外出請注意。

今、明兩天東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日宜蘭、花東為「良好」等級；竹苗及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏及金門地區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間達紅色警示等級。而中部以北入夜後擴散條件轉差，污染物會逐漸累積。

(中時電子報)