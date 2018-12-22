華山冒出「粉紅兔兔」！來陪「卡娜赫拉」扭扭比誰最萌

2018年12月22日 05:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從多年前Line提供一款免費限量貼圖，亞洲許多人都開始風靡這隻笑開懷的「粉紅兔兔」和「P助」，畫出這可愛的插畫作者名為卡娜赫拉！耶誕前夕，華山1914文創園區中冒出多「卡娜赫拉」，期間限定的快閃店免費入場，3公尺高巨型扭蛋機有驚喜，現場將販售超過800種以上的商品，包含絨毛娃娃、文具、3C配件、隨身小物，還有插畫家特別為台灣粉絲繪製的親手畫作。

「卡娜赫拉的扭扭世界期間限定店」有大型扭蛋，歡迎來試手氣！

各位卡娜赫拉狂熱迷愛注意！2018年底最期待的少女心重大盛事，全球首次卡娜赫拉的扭扭世界期間限定店即日起盛大開幕啦！「卡娜赫拉的扭扭世界」，位於台北華山文創園區樹前草地，展期全部免費入場，三公尺高巨型扭蛋機裡的驚喜豐富好康。

「卡娜赫拉的扭扭世界」的限定商品（左）、長毛巾（右）。（主辦單位提供）

限定化妝包、桌曆、零錢包，以及日本進口P助鬆餅大抱枕都會在巨型扭蛋中出現！還邀請到可愛的P助和粉紅兔兔人偶和大家一起樂；更祭出期間限定周邊好禮，於指定日期拍照打卡上傳，即可獲得每日限量500份卡娜赫拉周邊精美好禮！

「粉紅兔兔」和「P助」商品超可愛。

從12月22日開始，台北華山文創園區樹前草地舉辦為期兩個月的卡娜赫拉的扭扭世界其間限定店，P助和粉紅兔兔跟大家一起歡慶三個重要節日！由積木藝術大師 - 戴樂高老師跨界創作，利用近萬瓶的鋁罐搭建出高達三公尺的P助和粉紅兔兔造型巨型裝置藝術，讓所有前來的粉絲可以和巨型P助、兔兔拍出可愛爆表的照片！

「卡娜赫拉的扭扭世界」粉紅兔兔大娃娃（左）、限定商品「爆米花」。（主辦單位提供）

此外，最強首發聖誕節期間自12月22日至12月25日以及跨年連假檔期自12月29日至1月1日，現場打卡上傳即可獲得周邊精美好禮，每日限量500份！活動期間，將於12/22、23及12/29、30兩個週末邀請超可愛P助和粉紅兔兔大人偶於下午2:30～3:00現場同樂，點亮粉色耶誕跨年假期。

「卡娜赫拉的扭扭世界」限定商品化妝包。（主辦單位提供）

展期為2018年12月22日至2019年2月17日，全期間免費入場，快閃店將祭出多款日本超豐富療癒系限定商品，不限金額消費還可以20元加購官方授權的卡娜赫拉聯名果汁乙瓶；農曆新年期間(2/5~2/10)，消費滿額即可獲得「卡娜赫拉一元復始小卡」一份，另可獲得許願小卡一張掛於外牆上，活動結束後可參加抽獎，一起歡樂過好年！

「卡娜赫拉的扭扭世界」期間限定店。（主辦單位提供）

卡娜赫拉的扭扭世界

2018/12/22 ~ 2019/02/17

地點 : 華山文創園區

費用 : 免費入場

(中時電子報)