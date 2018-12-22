12／22三大報頭條要聞

2018年12月22日 07:20 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件，疑雲未解。知情人士指出，蘇啟誠是不堪長官羞辱及威脅而走上絕路，蘇啟誠曾向太太說「長官說我這樣子害死（駐日代表）謝長廷了」。據悉，在憾事發生前，外交部亞太司副司長、台日關係協會祕書長張淑玲曾打了一通約20分鐘的電話給蘇啟誠；談到了懲處以及調職，成為了壓垮蘇的最後一根稻草。

●美國總統川普19日才拋出震撼彈，宣布兩千名美軍將全面撤出敘利亞，美國防部長馬提斯，20日突然傳出辭職，以示抗議。馬提斯並奉勸川普尊重盟邦，加強與盟邦關係，還點名批評中俄，稱由於大陸和俄羅斯的威脅，美國更應竭盡全力為「共同防禦」提供保障。

●新聞透視明年1月民主黨就要重掌美國眾議院，川普總統面對新的政治局面，近來亟於調整陣勢，包括宣布自敘利亞撤軍，全是為了鞏固基本盤，以利自己競選連任。但國防部長馬提斯的去職，卻讓川普政府頓失外交政策的穩定力量，未來世局恐怕只會更添混亂。

●美國總統川普19日宣布從敘利亞撤軍後，美國官員20日又透露，川普考慮削減1/3到1/2駐阿富汗美軍人數。川普做這些決定不僅未徵求國會意見，也讓五角大廈措手不及。同屬共和黨的聯邦參議員葛蘭姆稱，川普貿然撤軍會是「一場災難」，會導致極端組織勢力捲土重來，讓911恐怖攻擊事件重演。

@旺報

●中共中央經濟工作會議12月19日至21日在北京舉行。為了以「優異成績」慶祝中共建政70周年，中共中央將繼續積極財政與穩健貨幣政策，並提出明年經濟工作的七大重點任務，其中包括去產能、擴大內需、放寬市場准入等。會議也強調，要積極參與世貿組織改革，促進貿易和投資自由化便利化，並落實阿根廷中美元首會晤（習川會）共識，推進中美經貿磋商。

●中共中央經濟工作會議21日閉幕，針對明年經濟提出七大工作重點，對此，上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元認為，七大重點圍繞中共中央從2016年以來追求的「經濟高質量發展」而行，政策之間也相承呼應；雖然近期看似遭到中美貿易紛爭的外部因素干擾，但仍難以動搖中央定下的經濟轉型高質量的核心目標。

●中共中央經濟工作會議21日閉幕，會議特別強調，「明年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關鍵之年，做好經濟工作至關重要」。與往年相比，今年中央經濟工作會議對資本市場給予更多關注，並首提資本市場「牽一髮而動全身」，引導更多長期資金進入等具體措施。值得特別關注的是，大陸即將迎來建政70周年，陸股也有建政「逢十」必漲的慣性。

●台北市長柯文哲在雙城論壇上的兩岸表述，引起外界對兩岸「通關密語」的討論。上海國際問題研究院副院長嚴安林接受本報專訪表示，「兩岸一家親」之所以能成為柯舉辦雙城論壇的政治基礎，一是在中文語彙「一家」就隱含一國之意；二是柯具無黨籍身分，不像民進黨有台獨黨綱包袱，若綠縣市長要比照說一家親就無法「通關」；三是柯目前還僅限於地方縣市層次，未來若要挑戰2020年大位，必須要說得更多。

@工商時報

●中國商務部昨（21）日通報，美國國際貿易委員會（ITC）接獲美國專利授權業者Tela Innovations的投訴，指聯想等輸往美國的產品涉嫌侵犯其專利，要求進行「337調查」。

●作為中國政府經濟政策的最頂層設計，為期3天的中共中央經濟工作會議昨（21）日落幕，根據會議聲明，2019年，中國積極的財政政策要加力提效，實施更大規模的減稅降費，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，以保持流動性合理充裕。此外，會議提到要推進中美貿易磋商，但未提及人民幣匯率。

●美國聯準會（Fed）確定升息1碼、台灣央行維持利率連10凍後，富邦人壽開出第一槍。富邦金控21日公告，富邦人壽增提外匯價格變動準備金30億元，外界預估，主要是台美利差擴大，造成避險費用「天價」，壽險業已決定一些海外投資部位「打開」不避險，因此要先增提外匯準備金。

●內政部營建署昨（21）日召開海岸管理審議會，彰化地區7件離岸風電計畫全數通過，營建署長吳欣修指出，行政單位提前兩個月與廠商溝通，雙方都同意在北邊崙尾區海堤設置「共同廊道」，讓24條海底管線於同一個區域上岸，降低對生態衝擊。這一關讓業者申請籌設許可跨進一大步。

(中時電子報)