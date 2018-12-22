跨年遊香港！600秒飆燦爛！星空萬花筒好繽紛

2018年12月22日 07:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！很快就要告別2018，迎向2019了！今年跨年四天連假，來香港走走吧！香港維多利亞港煙火今年將會有600秒超高規格！值得一提的是，這次煙火表演會引進來自意大利的得獎煙花，還新增樓頂射燈效果，令整體視覺效果更多層次。於匯演最後一段更會於60秒内展現45種煙花圖案，為2019年揭開燦爛耀目的序幕。

有世界三大夜景之稱的香港維多利亞港美景搭配精緻的煙火設計，絕對是2019跨年首選。（香港旅遊發展局提供）

港旅局更依據三種不同的旅行性格的旅客推薦香港在地人才懂得享受的私房觀景點，就是要讓你能夠歡喜迎接2019年！維多利亞港絕美夜景搭配600秒煙火 四大特色美翻跨年夜

香港維多利亞港煙火今年長達600秒，足足比台北101煙火多1.6倍長。 （香港旅遊發展局提供）

1.聲畫同步及五層視覺效果：匯演的背景音樂由著名音樂監製趙增熹先生創作及編排，煙花、煙火及燈光效果將隨音樂節奏幻變。其中一幕以二胡及古箏演奏的樂曲，煙火跟著音樂拍子如靈蛇起舞。今年的跨年煙火演出視覺畫面共分五個層次，構圖由下而上以海面發放的煙火、香港會議展覽中心外牆顯示的「2019」字樣及祝福語、大廈樓頂及地標的燈效、大廈樓頂的煙火以至維港上空的煙花構成。

2.得獎義大利煙火製作細膩的「星空萬花筒」演出：「星空萬花筒」一幕運用於多個國際比賽中獲獎的義大利煙火，於跨年煙火演出的中段呈現，該橋段煙火圖案猶如「萬花筒」一樣變化，時而菱形、時而圓形、時而半月形，顔色亦會隨著轉變，由金色變紫色，再變成綠色，令人目不暇給。

3.最後60秒變換45款煙花圖案：跨年煙火壓軸的橋段在短短60秒內展現45款不同的煙花圖案，例如有牡丹、菊花、櫻花及紫羅蘭等不同花卉圖案，猶如繁花在天空中一同綻放，將維港上空化為一片美麗的花海，亦有糖果、笑臉及心形等圖案，祝願香港新一年將更豐盛繁榮。

4.四色的「許願流星」煙火：當晚11時開始，3座位於港島的建築物，將會每隔15分鐘，於樓頂發放紅、綠、金及銀色的「許願流星」煙火，分別象徵甜蜜、常樂、富足及健康，讓旅客和市民許下新年祝願。

ALTO每年都舉辦跨年派對，提供自助餐點及酒吧暢飲 (照片提供：ALTO)

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(中時電子報)