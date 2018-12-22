蔡健雅新歌遭控「抄襲泰勒絲」 這些經典作品也被點名

2018年12月22日 07:41 中時電子報 蘇士亨

金曲歌后蔡健雅睽違多年，再次推出新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，立刻引起粉絲熱烈討論，不過卻有網友點出新歌《半途》，疑似抄襲美國小天后泰勒絲的《Safe & Sound》，這讓她PO文反駁：「寫對得起自己也對得起歌迷的音樂，希望這是不被質疑」。

網友指出蔡健雅曾勇奪三次金曲最佳女歌手，創作功力也是有目共睹，不過她許多作品卻和許多英文歌旋律雷同，像是《紅色高跟鞋》、《越來越不懂》，就被點名抄襲獨立重唱團體The Weepies，新歌《半途》則疑似抄襲美國小天后泰勒絲的《Safe & Sound》，對此她PO文表示那時常聽The Weepies的歌，但寫歌當下沒有在想要抄襲，未料當時引起了一些事端，也緊急跟The Weepies 聯絡上，解釋完當時情況也獲得諒解，也對整起事件負責，更坦言：「大家就不用再生氣。若還是讓你們不舒服，請不要聽！聽讓你們舒服的歌！那是最重要」，最後更不忘自嘲：「12年前寫的歌，至今還是被拿出來罵，我只能笑自己的黑歷史」。

至於新歌《半途》被指抄襲泰勒絲，她則表示創作每首歌時都是瞬間的靈感，更自嘲是中年老女人，沒辦法去翻全世界的歌去對比，唯一能做的就是「靠著當下的靈感 ，寫對得起自己也對得起歌迷的音樂。希望這是不被質疑的」。

【蔡健雅微博全文】

一醒來，看微博被熱情的網友下的標題震到。真的很踴躍。來。我們心平氣和的討論這個。抄襲不抄襲？我想是每個創作人其中最大的惡夢。寫了20多年的歌，幾百首，但不曾算過。一路來難免會有一些“難忘”被質疑的作品。

《紅色高跟鞋 》、《越來越不懂》。12年前寫的歌。至今還是被拿出來罵。現在我只能笑自己的黑歷史🙄（我們一起笑也行！但不用罵）。那時，常聽The Weepies。Sorry，但在寫歌的當下 ，真的沒有在想我要抄襲！而是 ，自然即興寫了關於高跟鞋的故事和對愛情的越來越不懂。 也沒有想過會被指責。但也怪自己當時想的很單純。事情到了那個地步怎麼辦呢？歌也發表了，我還是很愛這些歌，也對它們負責任。 當時造成的“風暴”，也跟The Weepies 聯絡上 ，解釋當時的情況 ，並非故意或惡意，他們也諒解了。所以 創作者對創作者的尊重 ，我至少有負責！大家就不用再生氣。若還是讓你們不舒服，請不要聽！聽讓你們舒服的歌！那是最重要的。

至於《半途》橋段的五個音的旋律。我只能苦笑。啊。又來了。抄襲？創作每一首歌時，就是那一瞬間的靈感一氣呵成。是否這個像這首？那首？ 相信我，我這個中年老女人真的沒辦法去翻全世界的歌去對比！瓶頸就去烤個甜點。若真的要一直苦惱 ，這樣沒有效率 ，也失去寫歌的樂趣和意義。我只能靠著當下的靈感 ，寫對得起自己也對得起歌迷的音樂。希望這是不被質疑的。

在音樂創作上 ，寫歌應該是自由 、隨性。世界上那麼多的旋律 、節奏 ，搞不好我也無意中”抄襲“了我自己很多的旋律！罪過。但我能保證的是，“抄襲”我不敢，不認同，也不需要（特別是經歷了‘黑歷史’）。我還是那個我。認真寫歌 唱歌的蔡健雅。除非這些歌不再感動 沒人想聽我的歌。那就是我停止做音樂的一天。如果是因為五個音在同樣調子 ，而覺得我的音樂是騙人 ，都是抄襲，那，這是我人生需要接受的，不勉強 一切隨緣。

想到《遺書》的那一句，「把留下的淚水 藏不住的心碎 寫成歌給人安慰」。寫的歌 我沒有遺憾！音樂悠久的歷史 ，我更沒有資格說自己的歌是最有創意 ，前所未有。因為從小聽了那麼多音樂 ，都是被很多前輩啟發 ，慢慢學會怎麼寫出自我風格的音樂，唱出自己的風格。我盡力做最真實的我。若沒有做到最完美無暇的我，我誠心接受，改進。但做音樂的真心和初衷從未改變。也謝謝相信 、支持我的音樂的歌迷。12月是個girl power 女音樂人值得慶祝的月份 ，有好棒的音樂等著被疼愛 、發掘。讓我們都一起享受吧。Love , Tanya

(中時電子報)