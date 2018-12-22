慶冬至！紅蘿蔔、南瓜打成汁！蔬菜五色湯圓繽紛又健康

2018年12月22日 07:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬至團圓吃湯圓，然湯圓吃太多也會發胖、傷身！湯圓怎樣吃健康？利用超市販售的白色糯米粉搭配各色的蔬果汁液，就能搓揉出天然有色的小湯圓，做法簡單又好玩，非常適合親子一起同樂，而天然色素是從植物的根、莖、葉、花、果實等部位萃取，不僅安全，也具營養價值，爸爸媽媽不妨趁著冬至帶著小朋友一起動手DIY蔬果五色湯圓，好看好吃又健康。

常見富含天然色素的蔬果包含波菜及紅蘿蔔；在可食花卉上，也能利用蝶豆花與洛神花沖泡的有色汁液來當作天然染劑。（新北市景觀處提供）

常見富含天然色素的蔬果包含波菜、紫高麗菜、紫藷、甜菜根、紅蘿蔔及南瓜等，可先用果汁機將蔬菜加水打成泥，再過濾出汁液混合糯米粉，大約以5比3的糯米粉與蔬菜汁比例，即可揉製成團，最後抓取適量搓揉成小球狀即完成湯圓的製作；在可食花卉上，也能利用蝶豆花與洛神花沖泡的有色汁液來當作天然染劑，健康又繽紛。

圖中糯米糰每團使用50公克糯米粉，另加入約30c.c.蔬菜汁液搓揉至不黏手，即可分切揉製成小湯圓。（新北市景觀處提供）

新北市景觀處設立可食地景輔導團，透過種植教學、食農教育及生態解說等方式讓都市裡的小朋友也能有從菜園到餐桌的農耕體驗，課程內容多元，包含帶著小朋友一起利用蔬菜汁液製作五色湯圓，除了學習到天然色素與人工色素的差異，深化食物選擇的正確觀念外，小朋友也從課程中了解到原來農作物可直接吃，還有不同利用方式，連原本不愛吃蔬果的學生，看到繽紛的彩色湯圓也不禁一口接著一口。

新北市景觀處表示，藉由有趣的活動來進行食農教育，不僅讓小朋友了解食與農的關聯性，也能讓小朋友從中培養出興趣，歡迎有興趣打造可食地景或辦理相關食農教育課程之機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會（社區管理委員會）、里辦公處及綠美化相關人民團體可向景觀處謝小姐洽詢，電話（02）29603456分機3142。

(中時電子報)