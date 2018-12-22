民進黨中生代接班布局 港媒指這兩人是關鍵

台中市長林佳龍（左）與前立委陳其邁到光復新村喝咖啡，擺出最帥的「托腮」姿勢。（林欣儀攝）

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中時電子報
/整理報導

角逐百里侯失利的台中市長林佳龍與前立委陳其邁21日相約到台中光復新村喝咖啡，兩人相互擁抱、打氣，頗有「同是天涯淪落人」的感觸，有媒體認為在民進黨接下來的接班世代當中，林佳龍和陳其邁的刻意合體，是否意謂走向聯盟，成為綠中生代崛起的關鍵。

林佳龍、陳其邁21日早上突然宣布中午將透過直播與粉絲碰面，兩人碰面後，林佳龍一路向陳其邁介紹光復新村再利用的經過，他並強調，很關心青年創業問題，藉由直播希望分享台中體驗、行銷青創基地。對未來是否擔起組閣重責？林佳龍態度輕鬆、未正面回應；陳其邁則意有所指說「林佳龍不論在哪個崗位，都會心懷台中」，他並要媒體「別再為難我們了」。

據港媒《中評網》報導，林佳龍、陳其邁都是民進黨中生代政治明星，各自是親游錫堃的正國會與親陳水扁的正義連線指標性的人物。雖然兩人這次在九合一選戰中失利，可是林佳龍和陳其邁在選戰後，藉由網路媒體的經營，依舊維持高人氣，一舉一動都受到注目。

而外界關注兩人下一步動態為何？目前傳出林佳龍有可能接任國安會秘書長；而陳其邁則出任行政院秘書長；但又說法傳出，龍邁其中一人有可能是接任行政院長賴清德的閣揆人選。雖然兩人對未來動向都不願鬆口，但從今天兩人的刻意合體，顯示出民進黨中生代的結盟佈局卡位戰中，他兩人已成為崛起的關鍵。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

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