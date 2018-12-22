把握冬至這天轉運！2秘招＋吃4食物明年發大財

2018年12月22日 08:26 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

今天12月22日是冬至，雖然天氣暖和舒適，卻也是北半球全年當中白天最短、黑夜最長的一天。古代人重視冬至，有「冬至大如年」的說法，因為過了這天白日就會愈來愈長，塔羅牌老師艾菲爾說，陽氣轉旺的日子，配合2招「冬至轉運」秘法，再吃4種食物，就可開運明年發大財。

冬至為子月(農曆12月)，天干地支中的「子」字象徵開始，也就是新的一年，塔羅牌老師艾菲爾在臉書公開「冬至轉運」密法，他提醒，2019犯太歲的生肖豬丶虎丶蛇丶猴，和農曆1月丶4月丶7月丶10月生的人，一定要利用冬至幫自己轉運丶解厄運！

第一招：

冬至當天，準備一個紅包袋，裡面放入168元(不限紙鈔或硬幣)，然後放在居家「大門」的內側門框上或門口地墊下，放到2019年1月13日（臘八）再拿起來，可以幫自己旺財運，然後可放到錢包中當一整年的開運物。

第二招：

冬至當天，將3個願望寫在紙條上，並放進紅包袋，另外配合你所許的願望，把助運物品放進紅包袋中。想要整年順利可以放入自己生肖的三合貴人翡翠丶水晶；想求財者也可以把貔貅丶金蟾放進紅包袋；想求姻緣者可放紅繩進去。物品放完後，紅包袋封口後放到枕頭底下，直至2019年1月13日（臘八）再拿起來或放入皮夾。

此外，艾菲爾還有「冬至食物和轉運法」。

1丶吃雙數湯圓

冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。粉色丶白色至少各一顆，因為紅湯圓丶招桃花，白湯圓丶招人緣。

2丶吃豬腳麵線

根據台灣傳統，犯太歲之年，會衝父母福份，所以要給父母買豬腳麵線吃，延壽除晦氣。犯太歲生肖也可以吃一碗豬腳麵線翻轉好運。

3丶喝發財水丶買彩券

冬至當天的吉時是上午9:00~11:00，下午15:00~17:00。適合在吉時到銀行喝杯發財水，也適合買張彩券，大家不要錯過。

4丶吃飩餛

飩餛代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於不愛讀書丶學業不佳的學生一族，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧之氣。

5丶不吵架，不鬥嘴

冬至為陰陽二氣消長轉換之日，因此這天男女關係格外複雜，情侶在這一天約會要避免爭執，至於求緍丶訂婚或結婚等好事也宜避開冬至日。

6丶買新鞋丶新襪

冬至又稱為敬老節，不妨趁這一天帶父母親出外走走，添購衣物，尤其婆媳關係不好的人，趕快利用這一天送公婆一雙新鞋或新襪，有助改善彼此關係。

(中時電子報)