王義川直播拚網紅流量換選票

2018年12月22日 09:09 中時 張妍溱

王義川說，很多人來台中後就不想走了，因為有豪大雞排、逢大雞排、珍珠奶茶，還有推薦的欣欣商號湯圓、炒麵、東泉辣醬、豐原的鳳梨冰、楊桃冰，還有大甲的芋頭冰；持續吃美食帶動地方小吃經濟。（張妍溱翻攝）

台中巿第五選區立委補選候選人王義川21日晚間首度臉書直播自我介紹，影片分享他對高雄賽馬博奕、非洲豬瘟病毒的看法，以及參與立委補選的原因及曾擔任導遊及與醫生生涯擦肩而過的小故事，搭上直播熱潮與網友互動，爭取選民支持。

打出「愛現、髮線、山手線，是山手線不是3條線喔」，王義川說完立刻高舉雙手，擺出愛心手勢賣萌；他說，首次開直播，若表現不好，大家可以公幹他，若成功當了網紅，都是大家的功勞，也請大家將影片傳出去或按讚，按的愈多、分享愈多，讓他更有信心。

對於高雄巿長當選人韓國瑜今提出在高雄煉油廠開放賽馬博奕，王義川說，賽馬賽狗屬於博奕產業的一種，賽馬有品種，賽狗在澳門，今年年初已經停了，他認為韓國瑜很有創意，可以當高雄的策略長，但賽馬基本上有點虐待動物，高雄要發展經濟很好，但發展博奕也不太適當。

王義川說，他是國內少數投入研究博奕的學者，他研究博奕會帶來多少負面的，如帶來犯罪、拖跨整個財政，讓很多青少年身心各方面的影響，他那時候做了蠻多報告，其實博奕蠻不適合台灣，後來台灣推動博奕不太順利，交通部觀光局在主導，他們也沒有很積極在處理，他若到立法院也不會支持，他做過很多研究調查，知道這不是個好東西。

他說，博奕規範在《離島建設條例》裡，過去本島桃園、苗栗、墾丁也都討論過做賭場，不過相關法令一條都沒過，所以現在博奕基本上在台灣很難，韓國瑜現在提這構想只是一個策略想法，要真正落實很困難。

臉書小編詢問王義川為何來台中？王說，很多人來台中後就不想走了，因為有豪大雞排、逢大雞排、珍珠奶茶，還有推薦的欣欣商號湯圓、炒麵、東泉辣醬、豐原的鳳梨冰、楊桃冰，還有大甲的芋頭冰；持續吃美食帶動地方小吃經濟。

(中時 )