分享導遊經驗 王義川呼籲：防豬瘟勿帶肉品回台

王義川在直播中大啖北屯知名古早味魯肉飯，並秀出導遊證，分享當導遊的經驗及祕辛。（張妍溱翻攝）

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王義川也在直播中大啖北屯知名古早味魯肉飯，並秀出導遊證，分享當導遊的經驗及祕辛。他說，因為除了教交通外，在校也教觀光，為了教學相長，所以考了導遊及領隊。他也分享帶團經驗，強調一分錢一分貨，如有購物行程就比較便宜。

他說，導遊有幾種團不能帶及相關撇步，包括律師團不能帶，因為律師比較在乎這個條文，十二點吃飯結果十二點半吃午餐就會有狀況；帶四大社團的重點就是要讓領袖頭頭有面子，招待的青菜要當主菜，主菜佛跳牆、獅子頭變招待，這是小技巧。而他最愛帶熟女團，熟女團帶的錢比較多，老公通常給的信用額度比較高。

王義川也提及過去求學及踏上政治路的經過。他在台大唸土木學士、碩士、博士共十二年半，年輕時從事街頭抗爭運動，在國會任四年助理，後來到嘉義校園教書，後來來台中擔任交通局長。他也透露大學聯考時成績可以上中山醫學院醫學系，但他在高中唸生物時就很怕解剖青蛙，看科學節目只要看到內臟的就受不了，因此故意不填醫學系，至於唸台大土木則是照歷年排行榜填的。

另談到豬瘟問題。王義川現場教學非洲的豬瘟的傳染過程，指非洲豬瘟病毒原始在非洲，經葡萄牙、西班牙到歐洲，後來跑到俄羅斯，俄羅斯又傳到中國，最近有一個跡象，好像要跑到香港及台灣，最近中央政府一再宣導去大陸、俄羅斯或靠近大陸的國家，儘量不要帶豬肉的製品，可是旅行團的時候也會買到。

王義川說，最近不是有這個包括大陸籍人士或者是去大陸旅遊回來時不小心就帶了豬肉，不管是豬肉乾、臘肉，還是大陸人很喜歡吃的洋腸，就在我們邊界把它攔下來，台灣目前政府控制的還不錯。

王義川提醒，目前台灣吃到的豬肉都還是台灣國產的，大家可以放心吃，但拜託大家出國，回台灣時千萬不要帶肉製品，包括真空包裝、罐頭都不要帶，現在抓到一次罰二十萬，所以這段期間，在防疫期邊境管境的階段，回國時千萬不要帶肉製品。

他強調，這不只是罰錢的問題，不小心帶進來台灣整個被感染，台灣養豬的怎麼辦？路上焢肉飯滷肉飯排骨也都不能吃，所以一定要在邊境管制住。

王義川也說，這次立委補選是他第一次參選，參選主因是他任交通局長時推動很多建設都得到中央肯定，像台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸大坑，但最近聽到有些政策可能會改變，交通部也擔心台中會不會蓋軌道，因為不想看到規劃的軌道建設忽然間就不見了，才想到參選立委，站在專業工程師的角度來捍衛4年來規劃的捷運。

(中時 )

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