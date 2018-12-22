NBA》鵜鶘主帥堅稱不賣一眉哥 譴責詹皇違規

詹姆斯公開希望跟安東尼戴維斯一起打球言論引發軒然大波。(美聯社)

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中時電子報

面對「小皇帝」詹姆斯公開喊話自己願跟「一眉哥」安東尼戴維斯打球，引發一眉哥明年夏天跳槽湖人傳言不斷，鵜鶘總教練簡崔22日放話，鵜鶘絕對不會交易一眉哥出去，更譴責詹皇這種公開招募球星行為屬於「違規引誘」！

「我們是不可能交易安東尼戴維斯的，我可以對整個世界說明這一點，不管怎麼樣，我們都不會把他交易出去，」簡崔表示，「因為那根本不是一個選項，其他人說什麼或做什麼都不重要，我們就是不會把安東尼戴維斯交易出去。」

根據「爆料天王」沃納洛斯基報導，目前已有不少小市場球隊總管對聯盟沒有處罰詹姆斯或湖人違規招募，感到憤慨與不滿，畢竟這種縱容球員公開招攬另外一個球員的方式，感覺聯盟不願遏制球星前往大城市趨勢，反而是在鼓勵。

其實湖人過去兩年已經因為違規招募球星，被聯盟罰款兩次，一次是湖人籃球事務總裁魔術強生引誘保羅喬治，被罰50萬美元，另一次是魔術強生引誘公鹿「字母哥」阿提托康波，被罰5萬美元，這次只是換成詹姆斯，卻沒聯盟處罰。

沃神更引用聯盟發言人說法，認定詹姆斯並無任何違規引誘，間接擺明護航，「每件案例都是基於客觀因素評估，一般來說，假如缺乏球隊參與或其他加重因素，當一名球員表達自己希望跟另一個球員一起打球，那不屬於違規引誘。」

(中時電子報)

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